Quattro partite nella notte NBA. Inarrestabili i Milwaukee Bucks, che ottengono la loro undicesima vittoria consecutiva e consolidano loro leadership nella Eastern Conference. Netto successo contro gli Charlotte Hornets per 137-96 in una sfida che già all’intervallo vedeva i padroni di casa comodamente avanti di diciassette punti (66-49). Il miglior marcatore è il solito Giannis Antetokounmpo, che ha chiuso con 26 punti e 9 rimbalzi. Altra partenza in quintetto per l’italo-americano Donte DiVincenzo, che ha messo a referto 10 punti e 6 rimbalzi in venti minuti di impiego.

Questa è stata, però, soprattutto la notte di James Harden. Nella roboante vittoria degli Houston Rockets sugli Atlanta Hawks (158-111), l’MVP del 2018, per la quarta volta in carriera (come Michael Jordan), si è spinto fino ai 60 punti. Prestazione strepitosa di Harden, che diventa il primo giocatore nella storia della NBA a segnare sessanta punti tentando solo ventiquattro tiri. Infatti il californiano ha chiuso con 16/24 dal campo e 8/14 dall’arco. Un match che non ha avuto mai discussione, con Houston che si è trovata avanti già al primo quarto per 38-21. In casa Atlanta non bastano i 37 punti e 7 assist di Trae Young.

I Philadelphia 76ers confermano la loro imbattibilità casalinga, ottenendo la nona vittoria consecutiva al Wells Fargo Center in questa stagione. Un successo sofferto ed arrivato solo nel finale contro gli Indiana Pacers, piegati 119-116. La giocata decisiva arriva a nove secondi dalla fine con la rubata di Ben Simmons (15 punti e 13 assist) e il successivo assist per la schiacciata di Tobias Harris, che è valsa il +1. Un successivo recupero di Simmons e i liberi ancora di Harris hanno poi fatto calare il sipario sul match. Grande protagonista è stato comunque Joel Embiid, che ha concluso con una doppia doppia da 32 punti e 11 rimbalzi, mentre ad Indiana non sono bastati i 29 punti di T.J Warren e i 28 di Malcolm Brogdon.

E’ un Harrison Barnes da 30 punti quello che trascina i Sacramento Kings alla vittoria dopo un tempo supplementare contro i Denver Nuggets. Finisce 100-97 per i padroni di casa, che sono stati capaci di rimontare diciassette punti di svantaggio nel solo secondo tempo. Importantissimi anche i 21 punti di Buddy Hield, autore del canestro della parità nel finale di ultimo quarto. Denver butta via una vittoria che sembrava certa all’intervallo. Il migliore dei Nuggets è stato Gary Harris con 25 punti.

Questo il riepilogo dei risultati

Sacramento Kings – Denver Nuggets 100-97 d.t.s

Philadelphia 76ers – Indiana Pacers 119-116

Houston Rockets – Atlanta Hawks 158-111

Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets 137-96