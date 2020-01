Dopo tanta, tantissima attesa, una dose di "hype" di proporzioni inverosimili, la scorsa notte è arrivato il debutto di Zion Williamson, il numero uno del Draft NBA 2019, uno di quei giocatori considerati "generazionali", un atleta il cui impatto sulla Lega viene paragonato a quello di LeBron James nel 2003! Ci ha impiegato un po', ben 13 settimane, il doppio rispetto alle 6-8 previste dopo l'operazione al ginocchio dello scorso 21 ottobre al termine della preseason, una serie di "amichevoli" in cui era stato semplicemente devastante e che aveva alzato ancor di più il desiderio di vederlo in campo ogni notte.

La notte è arrivata, il suo esordio è stato macchiato dalla sconfitta casalinga dei suoi New Orleans Pelicans per 121-117 contro i San Antonio Spurs in uno scontro tra due squadre in lotta per un posto nei playoff ad Ovest, ma non c'è dubbio che la sua presenza si sia percepita, non foss'altro che per la stazza del ragazzone del South Carolina (198 centimetri per 132 chilogrammi, terzo più pesante in NBA). Per lui alla fine 22 punti, 7 rimbalzi, 3 assist, 5 palle perse ma 4 su 4 da tre in 18 minuti.

" Sì, questa prima volta è andata come sognavo. Ad eccezione per la sconfitta ovviamente. I tifosi e la città hanno reso questi momenti elettrici e indimenticabili. Io però volevo vincere, quindi non vedo l’ora di giocare la prossima partita. Ho provato tante emozioni durante questa partita, ma nella mia testa continuavo a dirmi di rimanere calmo. Ho 19 anni, non penso al futuro ma solo a vincere le partite: è stata dura dover rimanere in campo solo 4-5’ alla volta. Fosse dipeso da me non avrei voluto nessuna limitazione, ma non sono un medico quindi ho ascoltato quello che mi veniva detto "

L'ingresso in campo, i primi tre quarti e la cyclette

Coach Alvin Gentry lo manda in campo subito, nel quintetto titolare, e non poteva essere diversamente vista l'attesa e il "carrozzone" mediatico presente allo Smoothie King Center, con ESPN che ha addirittura rivoluzionato la sua programmazione per trasmettere la partita e metterla in "prime time", alle 21:30 della coast est degli Stati Uniti. Telecamere tutte per Zion, una valanga di primi piani e di inquadrature sul suo corpaccione: in evidenza la vistosa fasciatura bianca al ginocchio destro e le scarpe Jordan di un colore tendente all'oro. I primi tocchi di palla sono una persa cercando il compagno Favors, poi lo splendido assist per il taglio e il canestro di Ingram, e poi sbaglia il suo primo tiro da centro area, sempre contro due avversari: a 8'09" dalla fine del primo quarto torna in panchina a riposare.

Torna in campo all'inizio del secondo periodo, sempre da ala forte e in coppia con un altro lungo, Favors in avvio, il rookie Jaxson Hayes stavolta. A 10'37" arriva finalmente il primo canestro: si fionda sul pallone dopo l'errore di Alexander-Walker, prende il rimbalzo anticipando Lyles e Poeltl, e realizza per il boato del pubblico. Successivamente commette un fallo di sfondamento e a 7'40" dall'intervallo coach Gentry lo richiama: Williamson torna in panchina ciondolando, evidentemente scontento di dover lasciare il parquet, tanta è la voglia di giocare. Zion si rivede poi dopo la pausa negli spogliato per il terzo quarto, coi suoi sotto 60-51. Si fa notare con una bella partenza sulla linea di fondo, esplosivo e potente, non segna ma subisce fallo: in lunetta è 1 su 2. Poco dopo segna il canestro del -10 ricevendo l'assist di Hayes e appoggiando da vicino dopo aver controllato la sfera in due tempi. E a 8'30" dalla fine del periodo torna in panchina, sempre meno contento. Stavolta però non si siede in panchina ma si dirige vicino al tunnel che porta agli spogliatoi e sale su una cyclette, evidentemente per tenere calda la muscolatura. La faccia di Zion è tutta un programma, annoiato, indispettito, un leone in gabbia vedendo i compagni a lottare e correre sul parquet.

Il quarto quarto: l'uragano Zion devasta il match

Dopo la pedalata, ecco di nuovo Williamson: i Pelicans sono sotto 94-82 dopo 36' con gli Spurs e Alvin Gentry sceglie un quintetto "estremo", con Zion da unico lungo e quattro esterni. I primi possessi sono pessimi, con un errore al tiro e un paio di palle perse andando a sbattere contro la difesa avversaria, ma poi San Antonio passa a zona e il numero 1 si mette al lavoro. A 8'52" riceve in posizione centrale, sull'arco, gli avversari lo sfidano, lui non esita e spara la bomba del -5 (99-94). L'azione dopo è marcato da DeRozan, un esterno, allora Zion lo porta vicino a canestro e poi decolla, andando a deviare l'assist di Lonzo Ball. Ma non è finita: ancora sfidato al tiro, prende e mette la bomba, poi riceve in mezzo all'area, spazza via Poeltl, sbaglia il tiro, prende il rimbalzo e segna, poi mette un'altra tripla centrale, e poi ancora un'altra, stavolta da posizione laterale, in faccia a LaMarcus Aldridge. E' il canestro del sorpasso Pelicans, 107-106, quello che fa ribollire l'arena e che per lui fa segnare 16 punti consecutivi in meno di 3 minuti.

Nell'azione successiva subisce fallo, segna uno solo dei due liberi ma quando è in lunetta il pubblico lo esalta e gli canta "MVP! MVP!". I tifosi Pelicans sono in brodo di giuggiole, sono già ai piedi del loro re tanto atteso che però va preservato e gestito, e infatti ritorna in panchina a poco più di 5' dalla fine sul 111-108 per San Antonio. Il match si chiuderà con la vittoria degli Spurs ma quanto visto nei minuti con Williamson è una bordata di energia positiva per tutta New Orleans. Coach Alvin Gentry è il primo a sapere che ha dovuto agire in questo modo per il bene del suo gioiello:

" Non avrei mai tolto uno che stava giocando in quel modo. I medici mi hanno detto che l'avevo fatto giocare troppo, quindi nel timeout sono andato da lui e gli ho detto che dovevo toglierlo. Mi ha risposto che se l’avessi lasciato in campo avremmo potuto vincere la partita. Gli ho risposto che lo sapevo, ma che dovevo toglierlo "

L'impatto di Zion: cose buone e cose meno buone

E' solo una partita, anzi, sono appena 18', e ogni giudizio è superfluo: però da questo esordio si possono fare alcune valutazioni sul prossimo futuro di Williamson in NBA. Inevitabilmente dovrà fare i conti con la restrizione sui minuti e dovrà per forza di cose osservare una dieta rigida perchè dalla cura di quel corpaccione dipenderà la sua carriera. Questo lo indurrà a strafare e contro gli Spurs si è vista questa sua voglia di mettersi in partita, di attaccare, di forzare situazioni e di incappare in palle perse, anche perchè deve inserirsi in un contesto di squadra, conoscere i compagni in situazioni di partita, entrare nei meccanismi e creare la famosa "chimica". Gli avversari conoscono le sue caratteristiche e quindi gli impediranno di andare facilmente al ferro, di attaccare, di conseguenza riempiranno l'area, intaseranno gli spazi e lui dovrà essere bravo a reagire di conseguenza.

Però ha già fatto notare i suoi lati positivi: la potenza, l'esplosività unica per uno con quel corpo, la capacità di leggere il gioco e servire i compagni, la qualità di volare a rimbalzo, scendere e partire in palleggio per correre in transizione come un playmaker, cose fanno in pochissimi in NBA, LeBron James, Ben Simmons e forse nessun altro. Aldilà del 4 su 4 da tre, non scommettete che sarà sempre così, anzi: la tecnica di tiro è tutt'altro che ideale e questo lo renderà "battezzabile" dagli avversari ancora per molto tempo. Inoltre ha mostrato alcuni difetti difensivi, deve lavorare sui movimenti di squadra e non stare solo sul suo uomo: per questo motivo non può essere utilizzato come unico lungo perchè a livello difensivo ha bisogno di una mano nel proteggere l'area e difendere il ferro. Siamo solo all'inizio, c'è tantissimo su cui lavorare ma non c'è dubbio che per i Pelicans e per l'intera NBA la venuta di Zion Williamson è una manna dal cielo!