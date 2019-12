30 dicembre 1984: ad Akron, Ohio, nasce LeBron Raymone James. E' una data fondamentale nel mondo dello sport perchè è il giorno in cui viene al mondo uno che rivoluzionerà e segnerà la pallacanestro e non solo, gli Stati Uniti e non solo. E' il "Prescelto", "The Chosen One", fin da quando aveva 16 anni ed era finito sulla copertina di Sports Illustrated da stella degli Irish di St. Vincent-St. Mary's, il suo liceo. Andiamo avanti veloce con la storia, che quasi tutti conoscono, e arriviamo al 30 dicembre 2019, quando il signor LeBron James di anni ne ha 35, è un uomo e un atleta maturo, e ha sostanzialmente rivoltato più volte la sua immagine negli ultimi 10.

Secondo l'agenzia di stampa americana Associated Press è lo sportivo del decennio davanti al campione NFL Tom Brady, a Usain Bolt, a Leo Messi e a Michael Phelps. Per il New York Times è "solo" secondo dietro a Stephen Curry se si parla di cestisti. Ma le classifiche contano poco: se gli anni '90 sono stati il regno di Michael Jordan, se i primi anni 2000 sono stati di Kobe Bryant, Tim Duncan e Kevin Garnett, l'ultimo decennio non può che riassumersi col volto e le gesta del Re, "King" LeBron James. E vale la pena ripercorrere questi ultimi 10 anni.

LeBron JamesGetty Images

"The Decision" e i primi titoli NBA coi Miami Heat

Nell'estate 2010 ha sconvolto il modo di "fare mercato" nella NBA con quella che tutti conoscono come "The Decision", lo show organizzato e trasmesso in diretta nazionale su ESPN in cui James annuncia l'intenzione di "portare i suoi talenti a South Beach" e di firmare coi Miami Heat, costruendo inoltre il primo vero "super team" con Chris Bosh e Dwyane Wade. Lascia casa, l'Ohio e i Cleveland Cavs, per provare a vincere davvero e gli Heat sono la soluzione perfetta.

Non è semplice, perde la prima finale nel 2011 contro i Dallas Mavericks di Dirk Nowitzki, ma si rifà un anno dopo, nel 2012, contro i giovani OKC Thunder di Durant, Westbrook e Harden. Poi due finali consecutive con i San Antonio Spurs: la prima vinta, nel 2013, col famoso canestro di Ray Allen in gara 6 per forzare la serie alla decisiva 7, e la seconda persa, nel 2014, uno show dei neroargento guidati da Kawhi Leonard. Questa sconfitta è uno dei motivi per cui James decide di lasciare South Beach e tornare a casa.

"I'm coming home" e la redenzione coi Cavs

L'estate 2014 vede protagonista un LeBron James più maturo: archiviata "The Decision", l'annuncio della firma coi Cleveland Cavaliers avviene attraverso un'intervista col giornalista Lee Jenkins e pubblicata su Sports Illustrated. Poi la festa, ad Akron, il 9 agosto 2014, di fronte a 30mila persone nello stadio del football e con la performance della cantante Skylar Grey che suona le note di "Coming Home".

James guida i Cavs a quattro finali nei successivi quattro anni, tutte contro i Golden State Warriors di Stephen Curry. Il capolavoro nel 2016: contro i Warriors reduci dalla miglior regular season della storia (73 vinte e 9 perse), insieme a Kyrie Irving trascina i suoi ad una clamorosa rimonta da 1-3, mai avvenuta nella storia delle Finals, e regala alla sua Cleveland il primo titolo NBA! Quella gara 7 alla Oracle Arena è segnata da due momenti iconici: la stoppata in rimonta su Andre Iguodala e l'intervista, in lacrime, con Doris Burke e l'urlo "Cleveland, this is for you!" (Cleveland, è per te). Poi, nell'estate 2018, un nuovo addio a Cleveland, consapevole di aver assolto alla propria missione, regalare l'anello ai Cavs.

I Lakers, "LaLaLand" e la vulnerabilità

2010, 2014, 2018. Il terzo capitolo della vita sportiva di LeBron James si inizia a scrivere nell'estate 2018 quando arriva l'ufficialità della sua firma per 4 anni coi Los Angeles Lakers, la franchigia più glamour e nota dell'NBA. Nessuno show televisivo, nessuna intervista a cuore aperto, soltanto uno scarno comunicato di Klutch Sports, l'agenzia del suo grande amico nonchè agente Rich Paul. Il binomio tra due brand come Lakers e LeBron si fondono, le critiche non mancano, i dubbi restano e in effetti la prima stagione è tutt'altro che indimenticabile, a conferma che persino LeBron James è "umano": la squadra va male, i giovani non sono pronti, James si infortuna nella gara di Natale coi Warriors e starà fuori per diverso tempo (una prima volta in sostanza per cyborg come lui), non va in porto il chiacchieratissimo scambio coi Pelicans per avere Anthony Davis e perde la fiducia dei compagni, e per finire i Lakers mancano i playoff. Un fallimento totale.

L'estate però cambia tutto: arriva Anthony Davis, la squadra si arricchisce di veterani e di uno staff tecnico tutto nuovo e i Lakers, guidati da un LeBron James in forma smagliante, sono pronti per tornare all'assalto dei playoff e del titolo. Senza dimenticare i traguardi personali: l'unico giocatore della storia NBA ad aver realizzato una tripla-doppia contro ogni squadra della lega e il più giovane giocatore di sempre (e solo il quarto nella storia) a raggiungere i 30.000 punti realizzati in carriera.

LeBron imprenditore e filantropo

"More Than An Athlete", "Più di un atleta". Questa la definizione di sè stesso di LeBron James, un'espressione diventata poi il titolo di una nuova serie di otto episodi andata in onda su ESPN e prodotta da "Uninterrupted", casa cinematografica che fa capo proprio al Re, in cui si indaga sulla collaborazione tra James e i suoi amici Maverick Carter, Randy Mims e su Rich Paul e di come ha plasmato i grandi momenti della carriera di James, da "The Decision" al lancio della sua "I Promise Initiative School" a Akron.

LeBron è uno dei testimonial principali del colosso Nike praticamente da sempre, nel 2011 ha acquistato quote di minoranza del Liverpool da Fenway Sports Group, sempre nel 2011 con la sua fondazione ha avviato il progetto "I Promise" e nel 2018 ha aperto la prima scuola a Akron che conta 240 studenti di terza e quarta elementare. Nel 2014 ha acquisito anche quote di Beats Electronics (le famose cuffie), ha abbandonato un acccordo con McDonald's per investire nella startup Blaze Pizza e col trasferimento a Los Angeles è entrato di prepotenza nel mondo del cinema, avviando la sua società di produzione, SpringHill Entertainment, e recitando da protagonista in "Space Jam 2", il sequel del famoso film con Michael Jordan e i Looney Tunes.

Dentro e fuori dal campo, LeBron James è il "cestista" del decennio: soprattutto nel giorno del suo 35esimo compleanno, lunga vita al Re!