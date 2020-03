NBA, Rudy Gobert degli Utah Jazz è positivo al Coronavirus: Regular Season sospesa

Dopo un caso nella Serie A di calcio, ecco un caso di positività al Coronavirus nel campionato più importante del mondo, quello di NBA. La serata si era aperta con la decisione dei Warriors di chiudere al pubblico l'arena di San Francisco per il match Golden State-Brooklyn Nets, che si sarebbe disputato nella notte tra giovedì e venerdì, ma non è finita qui...

Qualche ora più tardi, lo scioccante annuncio della stessa NBA. Campionato sospeso fino a data da destinarsi per un caso di positività di un giocatore della Lega americana.

Si tratta di Rudy Gobert, centro degli Utah Jazz, che è risultato positivo al tampone per il coronavirus, nonostante si fosse sottoposto al test senza presentare alcun sintomo. Il giocatore stava bene ed era a disposizione per il match contro Oklahoma City, ma alla fine si è optato per non portarlo alla Chesapeake Energy Arena per affrontare i Thunder di Danilo Gallinari.

In un primo momento si era solo posticipato il match, successivamente la NBA ha deciso di sospendere tutto il campionato per salvaguardare la salute dei cittadini.