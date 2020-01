NBA, Vince Carter eterno: è il primo nella storia a giocare in 4 decadi

Dal 1999 ad oggi. Che storia quella di Vince Carter: primo quarto, 6:30 di gioco. Il numero 15 fa il suo ingresso in campo nell’ovazione generale della State Farm Arena, ha appena battuto l’ennesimo record della sua carriera: è il primo di sempre ad aver giocato in quattro decadi in NBA.

Da quando – a 22 anni – ha fatto il suo esordio con la casacca dei Toronto Raptors, il classe 1977 ha sempre giocato almeno un minuto delle seguenti 22 stagioni, superando Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Kevin Willis e Robert Parish fermi a 21. Oltre ad essere l’unico ad aver disputato il primo match negli anni ’90, deve fare i conti col fatto che ben 36 giocatori scesi in campo quest’anno sono dati dopo il suo esordio nella Lega. Il 26 gennaio spegnerà 43 candeline. Il regalo, però, se l’è fatto con qualche settimana d’anticipo scrivendo una pagina nella storia di questo sport.