Anche Nicolò Melli tra le stelle! L’ala grande dei New Orleans Pelicans è stato infatti convocato per il Rising Stars tra Team USA e Resto del mondo, in programma nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 febbaio (primo evento della NBA All-Star Weekend 2020). Il n° 20 della Nazionale italiana ha preso il posto di DeAndre Ayton (Phoenix Suns) fermato da un problema alla caviglia.

Allo United Center di Chicago, per la sfida tra i migliori giocatori ai primi due anni di NBA, ci sarà quindi l’ex Milano, classe ’91, che proverà a dire la sua al posto della prima scelta assoluta al Draft del 2018. Una bella notizia per Nicolò Melli, che proprio in queste ultime settimane sta ritrovando continuità ai Pelicans dopo un periodo negativo, quando era finito in fondo alle rotazioni di Alvin Gentry.

Nel Team Resto del Mondo, oltre a Nicolò Melli, ci saranno anche Doncic (Dallas), Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Okogie (Minnesota), Mykhailiuk (Detroit), Wagner (Washington) e i Rookie Alexander-Walker (Pelicans), RJ Barrett (New York Knicks), Clarke (Memphis) e Hachimura (Washington).