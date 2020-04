Pace Mannion: "Nico ha intelligenza cestistica, è pronto per la NBA e a vestire di nuovo l’azzurro"

" E' il momento di rincorrere un sogno "

Così il 19enne Nico Mannion ha postato sui suoi profili social, dicendo al mondo di essere eleggibile per il Draft NBA.

Oggi, qualche giorno dopo l’annuncio, parla anche papà Pace (ex di Cantù, con cui vinse una Coppa Korac nel ‘91, Treviso, Reggiana, Caserta, Fabriano, Roseto, Siena e Cefalù) alla Gazzetta dello Sport.

" Aveva deciso da tempo, aspettava solo il momento in cui si sentiva pronto ad annunciarlo. Nico è un ottimo atleta e si allena duramente ogni giorno. Quando ho smesso di giocare siamo tornati negli USA, io lavoravo per i Jazz e Nico veniva a vedere i giocatori da vicino. Lui è praticamente cresciuto in questo ambiente, ha deciso che voleva farne parte e si è messo a lavorare seriamente per riuscirci. Per lui non era un sacrificio non uscire con gli amici per andare ad allenarsi, perchè era dove voleva essere, facendo quello che la sua passione gli diceva di fare "

Pace Mannion analizza anche il tipo di giocatore che è, e che potrà diventare, il giovane Nico.

" La sua forza è l’intelligenza cestistica. Capisce poi che non sarà facile ma è pronto alla sfida. Entrare in NBA è molto più facile che rimanerci. Il vero lavoro comincia ora, poi sarà Nico a determinare cosa può diventare. Penso abbia il talento e le qualità per essere una buona point guard in NBA "

Ad oggi, il draft è fissato per il 25 giugno ma come dice anche Pace Mannion, potrebbe essere rinviato: “Non avere una data può essere dura, ma Nico è preparato anche a quesya sfida”.

Nico Mannion, figlio di atleti professionisti. Suo papà già citato è stato un campione anche in NBA e in Cina, sua mamma è Gaia Bianchi, ex pallavolista e i consigli di due atleti non sono mancati in casa.

" Gli abbiamo sempre detto di concentrarsi su chi era lui, su cosa aveva fatto, su come poteva migliorare se stesso e la sua squadra. Penso abbia imparato la lezione. L’unico modo di crescere è affrontare le difficoltà, come tutti i grandi del passato, da Michael Jordan a Kobe Bryant: come le affronti e le superi ti rendono il giocatore che sarai "

Mannion ha esordito a 17 anni in maglia azzurra, potendo scegliere, ha deciso per l’Italia e suo padre Pace non potrebbe esserne più orgoglioso

" Ha capito che l’Italia era la scelta migliore a lungo termine e io sono orgoglioso per lui. Nico ama l’Italia: ci è nato e ci ha passato ogni luglio per i primi 15 anni della sua vita. Lui è orgoglioso di indossare la maglia azzurra e non vede l’ora di rifarlo "