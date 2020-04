Pau Gasol vuole tornare in NBA e punta a Tokyo 2021

L’esperienza di Pau Gasol in NBA si era conclusa l’anno scorso dopo 18 anni di onorata carriera nella lega cestistica numero uno al mondo. La leggenda del basket spagnolo, sei volte all-star, due volte All-NBA second team e due volte all-NBA third team, ha però intenzione di tornare a giocare nel campionato statunitense di pallacanestro qualora riuscisse a riprendersi completamente dai problemi fisici che lo hanno tormentato nelle ultime stagioni.

Questo poiché nel 2021 si terranno le Olimpiadi di Tokyo e Gasol, che sogna d’essere convocato, pensa che giocare in NBA sia il modo migliore per prepararsi per l’evento. Il catalano, che tra meno di due mesi festeggerà il suo 40esimo compleanno, non ha rinunciato a inseguire l’oro nei Giochi a Cinque Cerchi, l’unico grande trofeo che manca al palmares di un atleta capace di vincere due anelli NBA, tre titoli europei e un Mondiale.

Queste, nello specifico, le parole di Gasol riportate da Broderick Turner del Los Angeles Time: “Ovviamente se voglio essere convocato per le Olimpiadi devo giocare la prossima stagione al più alto livello possibile. Prima, però, devo guarire al 100% dai problemi fisici che mi hanno condizionato nell’ultimo periodo“.