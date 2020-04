Paul Eboua si dichiara eleggibile per il prossimo Draft NBA

Dal nostro partner OAsport.it

Paul Eboua, giovane cestista nato in Camerun ma di nazionalità sportiva italiana, ha confermato di essersi dichiarato eleggibile per il Draft NBA 2020. L’italo-camerunense classe 2000 è reduce da una stagione in cui ha trovato molto spazio a Pesaro, collezionando 21.6 minuti a partita, con 7.4 punti di media e 5.3 rimbalzi. Rispetto all’anno scorso, in cui si dichiarò eleggibile per poi ritirarsi, Eboua ha tutta l’intenzione di rimanere nel Draft con la speranza di essere scelto da una delle trenta franchigie americane. Attualmente le simulazioni lo vedono come possibile nome scelto al secondo giro.

Voglio ringraziare Pesaro per avermi dato l’opportunità di giocare con loro e vorrei anche ringraziare la Stella Azzurra e coach Germano D’Arcangeli, che mi ha aiutato e che continua ad aiutarmi durante questo periodo pre-draft – ha dichiarato l’ala ormai ex pesarese – Quella di quest’anno a Pesaro è stata una grande esperienza che ho provato a sfruttare al meglio. Credo che le squadre NBA abbiano visto l’energia, l’atletismo, e la competitività che porto sempre in campo, oltre al fatto di non aver paura del contatto fisico

