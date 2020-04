Quando riparte la NBA? Chris Paul: "Decideremo noi giocatori quando tornare a giocare"

Dal nostro partner OAsport.it

Quando riparte la NBA? Una domanda che attualmente non sembra avere una risposta certa. Come riporta l’ANSA, Chris Paul, compagno di squadra di Danilo Gallinari ad OKC e Presidente dell’associazione giocatori, ha voluto ribadire la posizione dei giocatori sulla possibile ripresa della stagione dopo due settimane di allenamento: “Questo non può succedere. Non credo che la NBA ci stia pensando, ma se ci dicono che abbiamo due settimane e poi cominciamo, la nostra risposta è no”.

Continua Paul: “Qualunque sia il tempo necessario per rimetterci in forma, saremo noi a dare un input alla lega, perché siamo noi quelli che giochiamo. Non possiamo mettere a rischio di infortuni i giocatori, con pochi allenamenti il rischio sarebbe ancora più alto di prima”.

“Siamo veramente in una situazione in cui nessuno sa cosa succederà. – prosegue la stella dei Thuder – L’unica cosa certa è la voglia di giocare, questo è sicuro. Stiamo cercando di capire come farlo succedere. Ci sono tanti passaggi da affrontare perché accada. E’ bello che tutti stiano cercando di dare la loro idea e che tutti vogliano tornare a giocare, ma la sicurezza di giocatori, famiglie, tifosi e tutti viene al primo posto”.

