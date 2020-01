"Quel sorriso stampato sulle labbra": Kobe ricordato da Rocco Romeo, suo coach a Reggio Calabria

In una giornata semplicemente accorata e in qualche modo nostalgica, certamente non solo per il mondo della pallacanestro, continuano i ricordi di Kobe Bryant. Grazie alla collaborazione di Niccolò Trigari e alla preziosa intermediazione di Francesco Romeo, siamo riusciti a raggiungere Rocco Romeo, storico allenatore delle giovanili della Viola Reggio Calabria, il quale ebbe l'onore e la fortuna di allenare un giovanissimo Kobe.

Stagione 1986-87. Joe Bryant passò alla Viola Reggio Calabria e portò con sé un giovanissimo Kobe, che ovviamente si aggregò alle giovanili. Che ricordo ha Rocco Romeo del primo incontro con Kobe?

" Il mio primo ricordo è quello di un ragazzo gioioso, tranquillo, sereno ed educato, sempre col sorriso stampato sulle labbra. Con quegli occhioni che ti parlavano, un bambino felice di giocare a pallacanestro. Poco alla volta si inserì con i compagni, ma fin da subito volle la palla in mano per quella spiccata propensione a ricercare il canestro e quasi mai a voler passare la palla (Rocco sorride nell'affermarlo, ndr). Un ricordo bellissimo, dal primo all'ultimo giorno, perché Kobe fu un ragazzo capace di integrarsi fin da subito, si fece voler bene, ma soprattutto portò allegria e gioia, con quel suo sorriso e quel suo inconfondibile modo di fare, che lo avrebbero accompagnato per tutta la vita. La sua scomparsa, prematura, ma soprattutto tragica, ha lasciato un enorme vuoto nel mondo del basket mondiale "

Kobe Bryant Viola Reggio CalabriaEurosport

L’esperienza del padre aveva già svolto un ruolo importante nel permettere a Kobe di innamorarsi visceralmente della pallacanestro. Questo si rifletteva anche nella quotidianità degli allenamenti e della vita di tutti i giorni?

" Secondo me assolutamente sì. Intanto il fatto di tirare sempre e non passare quasi mai la palla, avere un'innata predisposizione per la pallacanestro e per il ruolo di realizzatore, quelle movenze motorie feline, che lo portavano a essere tutto dinoccolato, già facevano intravedere sicuramente una grande passione per questo sport. Kobe esplose poi definitivamente col passaggio a Reggio Emilia (dove il padre, Joe Bryant, giocò dal 1989 al 1991), ma Reggio Calabria sicuramente lo ha amato, ha voluto molto bene anche a tutta la sua famiglia. Io, in particolare, ho un ricordo bellissimo di Kobe, il quale non mi parlava spesso ma mi sorrideva sempre ed era sempre felice di stare insieme a me, non solo durante gli allenamenti. Andavo a prenderlo a casa per portarlo in palestra e poi lo riaccompagnavo, tant'era la fiducia tra me e la sua famiglia. Quando al PalaBotteghelle, durante gli intervalli delle partite della Standa in cui giocava Joe, Kobe si metteva a tirare, sua madre se lo mangiava letteralmente con gli occhi, a testimonianza di un rapporto e di un affetto unici. L'essere così solare era invece una caratteristica presa proprio da papà Joe, col quale avevo un ottimo rapporto e che posso confermare essere persona sempre sorridente e allegra. Il forte legame di Kobe col padre non si vedeva solo per quanto riguarda l'aspetto cestistico, ma anche e soprattutto per i modi di fare nella vita quotidiana, affrontata sempre col sorriso "

Una personalità così tecnicamente esuberante, ovviamente in positivo e mai sopra le righe in termini di comportamenti ed educazione, quale quella del giovanissimo Kobe provocò mai qualche frizione o gelosia da parte dei compagni di squadra?

" Il rapporto fu sempre, costantemente, armonico. Kobe era talmente simpatico che anche se non passava la palla nessuno dei compagni gli diceva nulla, tranne il figlio di Kim Hughes (pivot statunitense, a Reggio Calabria dal 1983 al 1988), il quale si "lamentava" perché riceveva pochi palloni (anche qui Rocco sorride, ndr). D'altronde Joe faceva lo stesso con Hughes nella prima squadra, servendolo poco sotto canestro... Però ripeto, Kobe aveva un carattere così talmente bello, simpatico ed era così felice di stare con gli altri che nessuno si lamentava per i pochi passaggi. Io tentavo di stimolarlo a coinvolgere di più i compagni, ma la sua natura era già quella e a quell'età bisognava lasciarlo giocare ed esprimersi nella maniera che più gli veniva naturale. L'aspetto incredibile (specie se rapportato a ciò che vediamo oggi a livelli giovanili, ndr) è che nemmeno i genitori si lamentavano affatto, perché Kobe era proprio un bel vedere a 360° "

Kobe Bryant VIolaEurosport

Che tipo di giocatore era all’epoca il giovanissimo Kobe? Le ha mai dato la sensazione di avere qualcosa in più, non solo in termini di talento?

" Che avesse la tendenze a diventare un giocatore fenomenale fu chiaro fin da subito. Sia nel palleggio, sia nella capacità di penetrare e di tirare in sospensione, aveva sicuramente le attitudini che fanno intravedere i grandi talenti. Ciò anche perché oltre alla tecnica, che iniziava sicuramente a emergere già da quella tenera età, aveva anche incredibili capacità motorie e il suo fisico era già predisposto a quei movimenti che, migliorando, negli anni lo hanno reso il giocatore che tutti abbiamo avuto la fortuna di poter ammirare. Posso affermare, senza dubbio, che Kobe fosse un ragazzo con delle qualità decisamente superiori alla norma "

La “mamba-mentality” ha reso celebre Kobe in tutto il mondo. Vi erano avvisaglie di questa etica per il sacrificio e per il lavoro già nei primi contatti col basket e durante il periodo alla Viola?

" Certamente, basta leggere il libro che Mario Arceri ha pubblicato qualche anno fa, in cui ha scritto che Kobe si alzava alle 4 del mattino per andare a fare sessione di tiri e ci sono alcune foto che lo ritraggono ancora in pigiama mentre esegue questa routine. Per arrivare ai livelli raggiunti ha fatto sicuramente enormi sacrifici e fin da bambino aveva l'abitudine di allenarsi prestissimo, tirando centinaia e centinaia di volte. Non basta mai e solamente la predisposizione fisica o tecnica per diventare ciò che nel tempo divenne Kobe. Ci vuole sicuramente uno spiccato spirito di sacrificio per arrivare a vincere 5 anelli NBA e diventare uno dei più grandi giocatori della storia del basket "

Cosa ha provato nel momento in cui Kobe lasciò Reggio Calabria insieme alla famiglia e quali sensazioni ha avuto durante l'evoluzione della sua carriera?

" Il saluto, con lui e con tutta la famiglia, fu sicuramente un momento triste. Il distacco, il fatto di non vederlo più dopo 2 anni bellissimi e di dover interrompere l'intenso rapporto, anche coi genitori, non fu certamente una bella cosa. La sua evoluzione non mi ha sorpreso affatto, perché ero certo della sua crescita costante, come poi è realmente accaduto. L'unico dispiacere è quello di non averlo potuto contattare e rivedere, a causa di un contratto con un noto marchio di abbigliamento che gli impediva di poter andare al di fuori di città che non fossero Bologna, Milano e Roma "

Se dovesse descrivere ai più giovani, che magari hanno vissuto solo di riflesso il mito di Kobe Bryant, chi è stato e cosa ha rappresentato per la pallacanestro?

" Gli aggettivi che si potrebbero utilizzare sono sicuramente tanti. Era un giocatore affascinate da veder giocare, con un'incredibile mentalità vincente e un grande spirito di sacrificio. Semplicemente un grande del gioco. Soprattutto un ragazzo che ha saputo farsi strada tra i grandi fin da subito, in una NBA di altissimo livello qual'era quella ai tempi del suo esordio. Quando si utilizza il termine "grande", si racchiudono in esso tantissimi aggettivi, e ciò credo sia vero anche e soprattutto per descrivere Kobe "