Reggio Emilia non dimentica Kobe: sorgerà la "Piazza Kobe Bryant" di fronte il PalaBigi

Reggio Emilia non dimentica e non dimenticherà Kobe Bryant. Il sindaco Luca Vecchi, infatti, ha promesso che la nuova piazza che si affaccia su Via Guasco (di fronte al PalaBigi, dove gioca la Pallacanestro Reggiana) verà intitolata proprio a Kobe Bryant - ex giocatore dei Los Angeles Lakers - ma, soprattutto, ragazzo che ha vissuto alcuni anni della sua vita per le strade di Reggio.

" Reggio Emilia intitolerà a Kobe Bryant la nuova piazzetta che si affaccia su via Guasco. Kobe era uno di noi: qui, e nei campetti della città, improvvisava delle sfide con atleti più grandi di lui, con i compagni di scuola. Mentre il papà spopolava in prima squadra Kobe è cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana. Il suo sorriso, il suo amore per il basket ci sono entrati dentro e un po' di Reggio Emilia era entrata per sempre in lui, come ci aveva raccontato qualche anno fa tornando nella nostra città, che lui chiamava "casa", per ragionare dei suoi progetti futuri, appena terminata la carriera professionistica in Nba. Riposa in pace Kobe, Reggio Emilia non ti dimenticherà. [Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia] "

Il padre Joe, infatti, è stato giocatore della Pallacanestro Reggiana (era un’ala grande) dal 1989 al 1991 prima di partire in Francia dove chiuse la carriera a Mulhouse. Prima di Reggio, inoltre, Joe Bryant aveva vestito le maglie di AMG Sebastiani Basket Rieti, Viola Reggio Calabria e Olimpia Pistoia.

A fine anni novata, inoltre, il giovane Kobe Bryant ha militato nelle giovanili della Reggiana, sfoggiando sin da subito un notevole talento tra i coetanei e i ragazzi più grandi. Il suo legame con la città di Reggio Emilia è sempre stato molto forte e l’amministrazione comunale ha deciso di ricordarlo così. La piazza si chiamerà “Piazza Kobe Bryant” e verrà posizionata una stele con incisi i nomi di Kobe e della figlia Gianna Maria, morta anche lei a seguito dello schianto del loro elicottero in California del 26 gennaio.