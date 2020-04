Russell Westbrook compra 650 computer ai ragazzi di Houston per garantire l'istruzione online

Le misure precauzionali per arginare l’epidemia di Coronavirus si stanno diffondendo anche negli Stati Uniti, anche se in maniera confusionaria. Molti stati e città americane hanno già adottato politiche di quarantena simili a quelle europee. Una fra queste città è Houston, casa dei Rockets e di Russell Westbrook. Il playmaker 31enne ha regalato 650 computer portatili ai ragazzi di Houston, permettendo loro di frequentare le lezioni online rese disponibili da scuole e università.

Attraverso la sua associazione “Why Not? Foundation” Westbrook vuole combattere il problema del digital divide, ovvero quella spaccatura sociale che si crea tra persone che possono accedere liberamente a internet e coloro che non possono permettersi una connessione o un computer per accedervi. Questo problema è molto sentito in America, specialmente a Houston, dove il 9% delle case (circa 142.000) non possiede un computer. Non si tratta solo di accesso all’istruzione dunque, ma di lotta per le pari opportunità. La donazione di Westbrook fa parte di un progetto ancora più ambizioso, nato per garantire accesso all’istruzione online, chiamato Comp-U-Dopt.

Russell ha dichiarato il suo entusiasmo per l’iniziativa in una conferenza stampa lunedì 12 aprile, al fianco del sindaco di Houston Sylvester Turner:

" Sono davvero felice di collaborare con Comp-U-Dopt per ave un impatto positivo sui ragazzi, è una cosa che con la mia fondazione ho sempre cercato di fare, stiamo tentando di colmare un vuoto per questi ragazzi, dando loro accesso facile alle lezioni da casa con un computer. "