Scariolo: "Penso sia quasi impossibile disputare le Olimpiadi vista l'espansione della pandemia"

Sergio Scariolo, C.T. della Nazionale spagnola di basket maschile e vice-allenatore dei Toronto Raptors in NBA, ha detto la sua a proposito della situazione attuale a proposito del Coronavirus in un’intervista rilasciata a El Transistor. Scariolo, campione del mondo in carica con la Spagna grazie al trionfo della scorsa estate in Cina, ha inoltre rivelato di essersi sottoposto al tampone per aver affrontato recentemente gli Utah Jazz (squadra in cui militano Gobert e Mitchell, positivi) risultando negativo al Covid-19.

" Si sta ragionando molto sui dati (di contagiati e morti), ma penso che sia quasi impossibile che le Olimpiadi vengano disputate vista l’espansione globale di questa pandemia "

Scariolo ha anche lasciato un messaggio su Twitter a tutta Italia ed in particolare alla sua Lombardia:

" Sento enorme preoccupazione, un crescente dolore e un gran senso di impotenza per quanto sta accadendo nella mia terra, la Lombardia…tanti familiari, amici, conoscenti…prego perché quando tornerò a casa, a giugno, questo incubo sia finito e la mia gente sia tornata a sorridere "

