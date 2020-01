Scelte le riserve dell'All Star Game NBA: Mitchell, Gobert e Sabonis al debutto

Nella tarda serata di ieri, la NBA ha annunciato le riserve delle due squadre per per il prossimo All Star Game di Chicago che andrà in scena nel weekend del 17 febbraio. A completare il roster del Team LeBron e Team Giannis, oltre ai titolari, ci saranno anche questi 14 giocatori:

Le riserve della Eastern Conference

Kyle Lowry (Toronto Raptors)

Ben Simmons (Philadelphia 76’ ers)

Jimmy Butler (Miami Heat)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

Bam Adebayo (Miami Heat)

Le riserve del team LeBron Western Conference

Russell Westbrook (Houston Rockets)

Chris Paul (Oklahoma City Thunder)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Brandom Ingram (New Orleans Pelicans)

Nicola Jokic (Denver Nuggets)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

6 le new entry, Booker, Beal e Rose le eslusioni eccellenti

Come negli scorsi tre anni le due compagini non si divideranno più in East e Ovest, ma verranno scelte giocatore per giocatore dai due capitani, LeBron e Giannis.Battesimo nella partita delle stelle per Brandon Ingram, Bam Adebayo, Domantas Sabonis e Jayson Tatum, oltre che alle due stelle degli Utah Jazz Mitchell e Gobert. Non mancano però le esclusioni capaci di fare discutere, su tutti: Bradley Beal, attualmente miglior terzo marcatore della lega con i suoi 28.7 punti di media. Altro nome snobbato è quello di Devin Booker dei Phoenix Suns, nulla da fare per Derrick Rose, amatissimo da tantissimi fan e protagonista di una buonissima stagione coi Detroit Pistons. Assenti eccellenti anche Paul George (Los Angeles Clippers) e Kyrie Irving (Brooklyn Nets).