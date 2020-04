Scottie Pippen, alla destra di Dio

Un’ombra imponente fa da guardia ai cancelli dello United Center, dimora dei Chicago Bulls. Uno spirito fluttuante sopra una marmaglia di teste e braccia, una fanghiglia confusa dimenticata dalla storia. Forse è proprio vero, l’unico ad avere lasciato un segno indelebile, in quegli anni ‘90, è stato il giocatore con la maglia n.23 sulle spalle. Michael Jordan si erge maestoso alle porte dello stadio, raffigurato nell’atto di una schiacciata. La sua statua è scolpita nel bronzo, si chiama “The Spirit”; l’ultimo regalo di MJ alla sua Windy City. Quella statua rappresenta qualcosa di più di un semplice giocatore in carne e ossa, rappresenta un dono immateriale, vicinissimo al divino. Una magia che ha segnato l’immaginario di Chicago per più di un decennio, ha introdotto lo sport del basket al mondo intero. Il bronzo della statua riflette i raggi e li proietta sull’orizzonte di Chicago, una città che non si è mai vista regalare niente: polverizzata dal Grande Incendio del 1871, ha dovuto rimboccarsi le maniche, abbandonare il legno per ricostruirsi col vetro, abbracciare il progresso per sopravvivere. Varcando le porte dell’arena, varcando il piedistallo del Dio Jordan, si prova come un senso di vuoto: chi è riuscito a sopravvivere alla sua dinastia?

Per capire gli anni ’90 del basket, basta guardare quella statua. Jordan e poco altro. I suoi avversari sono sommersi da quel volo plastico. I suoi compagni, invece, vassalli della sua ombra. Il pallido sole della Windy City estende quell’ombra fino all’ingresso dell’arena. Lì, tra i corridoi labirintici che portano agli spalti, si trova un’altra statua. I raggi di Chicago non la colpiscono allo stesso modo. Scolpita dallo stesso artista, composta dalla stessa materia. Il mezzobusto di Scottie Pippen è stato scaricato lì, tra le segrete dello United Center (sorto nella seconda metà dell’era Jordan, sul cadavere del Chicago Stadium). Ma forse per raccontare una città come Chicago e i Chicago Bulls serve passare anche dalle sue parti. Forse Scottie Pippen avrebbe potuto essere un altro Dio, un'altra reliquia da presentare alle porte degli stadi. Invece ha deciso di essere un fenomeno terreno, di vegliare sulla città presidiando le sue segrete, le sue fondamenta, per permettere alla dinastia, come la città, di curarsi dalle fiamme. Forse, anche un rimasuglio di Scottie Pippen resiste al tempo. Perché non si può introdurre il suo nome senza menzionare quello di Jordan. Ma è vero anche il contrario. Per entrare allo United Center bisogna far visita a entrambe le statue, inevitabilmente. Una vi farà sentire minuscoli, l’altra vi farà sentire in colpa.

All'ombra di Jordan

Per riassumere Scottie Pippen basta questa frase: potrebbe essere stato il secondo miglior giocatore degli anni ’90, pur non essendo il migliore della sua squadra. Quel mezzobusto di bronzo all’entrata degli spalti è nato da un moto di gloria e frustrazione. Sei titoli NBA tra il 1991 e il 1998 vissuti a intermittenza, tra la volontà di dimostrare di essere leader e l’umiliazione di essere un gregario. Luogotenente del grande esercito, servitore del maestro. Jordan è sempre stato il più amato, il più odiato, il più pagato, il più famoso. Il più tutto. E Jordan non avrebbe mai sopportato l’idea che Pippen potesse diventare più popolare di lui. Lo spronava a migliorare certo, ma solo perché aveva bisogno di lui. MJ aveva bisogno di trarre linfa vitale da quell’estro polivalente, cornice dorata del suo successo. E sapeva come metterlo in riga. Lui e Pippen non si sarebbero mai potuti dividere equamente la storia, non avrebbero mai potuto diventare Lennon e McCartney, perché MJ era entrambi contemporaneamente. Era i Beatles e Rolling Stones allo stesso tempo.

Scottie Pippen avec les Bulls, en 1994.Getty Images

L'incubo del rookie

L’alba di Scottie Pippen risale al Draft 1987, quando venne selezionato con la quinta scelta dai Seattle Sonics. Fu subito scambiato per Olden Polynice, direzione Chicago. Fatale errore dei Sonics. 3 anni prima i Portland Trail Blazers avevano preferito Sam Bowie a Michael Jordan. Quando Scottie si aggregò al gruppo, MJ era già un re. Ma, pochi se lo ricordano, il suo regno era infelice. La stagione precedente al Draft di Pippen, His Airness aveva mantenuto la media stratosferica di 37 punti a partita, che tuttavia non erano bastati a far brillare i Bulls. Si trascinava dietro quella reputazione di bello ma perdente, un solista superfluo, un virtuoso dalle sinfonie vaghe, una tessera senza puzzle. Dovette attendere l’arrivo di Phil Jackson e la crescita di Scottie Pippen per competere ai più alti livelli.

E il processo di maturazione di Pippen si rivelò molto faticoso: quattro anni di NBA per affermarsi come giocatore indispensabile. Una crescita lenta che si prolungava da molti anni, da quando aveva esordito all’università misurando solo 1,90 metri; la pazienza dei suoi allenatori venne ripagata nel lungo periodo: all’uscita dal college misurava 2,03 metri. Perfezionò un jump shot preciso, affilato tanto quanto quel suo volto da serpe. Fu la chiave che lo proiettò ai piani alti del draft, ma non fu la fine del processo di crescita. Perché era quello il periodo in cui Jordan cominciò a dare segnali inequivocabili ai suoi compagni: era stanco di perdere. Cominciò a umiliare tutti durante gli allenamenti, e nemmeno Scottie venne risparmiato. Jordan gli stava col fiato sul collo durante tutti gli allenamenti. Era duro con lui, perché ne intuiva il potenziale. Ciò non toglie che l’inizio di carriera di Pippen fu un incubo. John Paxson ricorda così il rapporto tra i due:

" Jordan era più duro con Scottie che con il resto degli altri rookie. Lo seguiva sempre, sia sul terreno di gioco che fuori. E questo era difficile da sopportare per Scottie. "

Quando nella primavera del 1988 i Bulls vinsero la loro prima serie ai playoff eliminando i Cavs, Larry Nance rimase folgorato dal nuovo arrivato Pippen: “giocava come un giocatore con 3 o 4 anni di esperienza”. L’effetto Jordan cominciava a insidiarsi sotto la pelle della matricola. In poco tempo Pippen accolse la sfida di Jordan: non gli era permesso neanche un minuto di pausa durante gli allenamenti, e prima di andare alle docce si organizzava un duello uno contro uno che poteva protrarsi per ore. Secondo Phil Jackson fu proprio grazie a quelle interminabili sedute che i due giocatori divennero dei difensori instancabili (Jordan fu inserito 9 nove volte nel quintetto difensivo dell’anno, Pippen 11).

Scottie Pippen and Michael Jordan Eurosport

Un facilitatore, un tuttofare

Uno spartiacque fondamentale nella sua carriera fu proprio Phil. Nel novembre 1990, i Bulls faticavano. Avevano perso 6 delle loro prime 12 partite. Il gruppo rischiava di sfasciarsi, e i media dipingevano i Bulls come una franchigia in fase calante, che aveva accusato il colpo dopo le due finali di conference disputate nei due anni precedenti, entrambe perse contro Detroit. Phil Jackson racconta:

" Eravamo impegnati in una serie di sfide sulla west coast. La squadra non girava. Scottie non tirava bene. Gli dissi: ‘non ti preoccupare del tuo tiro’. Gli chiesi di diventare un facilitatore, anziché un tiratore. Terminò la partita seguente contro Detorit con 13 punti, 13 rimbalzi e 12 assist. Quella sera capì il modo in cui si poteva rendere utile a quella squadra. Da quel punto in poi vincemmo 7 gare di fila, e ciò ci diede una spinta non indifferente. "

Chicago vinse il suo primo titolo alla fine di quella campagna. Prima di quella stagione magica, Pippen aveva fatto registrare solo due triple doppie in tre stagioni. Ma da quel punto riuscì ad inanellarne ben 12 in due anni. Un margine di miglioramento spaventoso. Difensore, playmaker, rimbalzista, faceva tutto e bene.

In pochi giorni Pippen era riuscito a scacciare le voci che lo accusavano di essere toppo “soft”. Una reputazione bugiarda, che era nata dai fantasmi di quelle due finali di conference perse contro i “bad boys” di Detroit.

I mal di testa di Scottie

1989: in gara 6 i Bulls, che erano sotto nella serie per 3-2, persero Scottie Pippen nei primi minuti di gioco; uno scontro con Bill Laimbeer lo aveva messo al tappeto. Colpito alla testa, Pippen non fece più ritorno in campo. Tale momento coincise con l’eliminazione dei Bulls ai playoff.

Un anno più tardi, Scottie affondò definitivamente. La gara 7 contro i Pistons fu la peggiore della sua carriera. Solo due punti in 42 minuti, evidenziati da un pietoso 1 su 10 al tiro. I Bulls furono eliminati un’altra volta. Più tardi si scoprì che Pippen soffriva di una terribile emicrania. Ma quella scusante, a Jordan, non bastava. Aveva cominciato a sviluppare una sorta di rancore verso Pippen e le sue mediocri prestazioni. Tale risentimento si manifestò pienamente un anno dopo, quando i Bulls furono battuti nuovamente dai Pistons in un match di regular season. MJ non si trattenne dal commentare l’ennesima prestazione opaca di Pippen:

" Avevi ancora mal di testa, Scottie? "

La velenosa frase resinò a lungo nella mente di Pippen. Poi la metamorfosi.

Pippen il leader

Durante la cavalcata del primo threepeat, Pippen si scatenò: nel 1992 viaggiava a 21 punti, 7 rimbalzi e 7 assist di media a partita. Lo stesso anno, nell’ultima gara delle Finals contro Portland, Phil Jackson tentò la mossa a sorpresa. Sotto di 15 punti, fece sedere tutti i titolari in panchina. Tutti tranne Pippen. Fu lui a caricarsi per la prima volta la squadra sulle spalle. In 3 minuti e 30 secondi, i Bulls realizzarono un parziale di 14-2 che li rimise in carreggiata. A quel punto Michael Jordan rientrò dalla panchina, ma Pippen aveva ormai preso in mano la situazione: nell’ultimo quarto segnò 11 dei suoi 26 punti realizzati quella sera, guadagnandosi la tanto agognata etichetta di leader.

Eppure si trattava ancora della squadra di Jordan. Pochi mesi dopo la finale del 1992, il Dream Team aveva stregato il mondo intero: a quel punto, l’aura di Jordan aveva raggiunto proporzioni deliranti. A Sports Illustrated, Pippen ha raccontato un aneddoto sulle strane abitudini che lui e Horace Grant avevano adottato al fine di convivere con la popolarità di Jordan:

" Era la nostra routine. Dopo ogni partita al Chicago Stadium ci prendevamo il nostro tempo, lasciavamo che Michael si vestisse, poi aspettavamo che uscisse. A quel punto la folla si condensava su di lui. Allora, arrivato il nostro turno, uscivamo di soppiatto e riuscivamo a rincasare senza problemi. "

Poi gli venne chiesto se gli sarebbe piaciuto vivere la vita di Jordan:

" Mi piacerebbe avere il suo conto in banca. Ma no, non vorrei mai essere Michael Jordan. Dovrei passare tutto il giorno a preoccuparmi che qualcuno mi stia ascoltando alle mie spalle… Non so come faccia a sopportare tutto questo. Io posso avere una vita normale. La gente mi chiede un autografo o si ferma a chiacchierare, tutto qui. Ma quando vedono Michael, gli saltano addosso. Non vorrei mai provare quell’esperienza. "

Ma nell’estate 1993, con 3 titoli NBA già in cassaforte, i picchi di estrema popolarità di Jordan non parevano più un miraggio per Pippen. MJ aveva appena annunciato il suo ritiro dal basket a soli 30 anni. Un’opportunità per Pippen, per uscire definitivamente dalla sua ombra, per ritagliarsi uno spiraglio di grandezza:

" Quando si ritirò divenni l’uomo più felice del mondo. Avrei avuto l’occasione di diventare il leader del gruppo. È una vocazione che ogni giocatore vorrebbe inseguire, e non avrei mai potuto farlo se Michael fosse rimasto là. "

Così Scottie prese la palla al balzo. La stagione 1993-94 fu la migliore della sua carriera. 22 punti, 8,5 rimbalzi e 5,6 assist a partita. Un curriculum che lo proiettò sul podio nella corsa al titolo di MVP stagionale. Oltre a un premio come migliore giocatore dell’ All Star Game, Pippen non smetteva di recitare quel ruolo di facilitatore che lo aveva messo nella cerchia delle grazie di Phil Jackson: “Il vero campione è colui che sa far giocare meglio tutti quelli che lo circondano. Scottie non ha solamente disputato un’ottima stagione, ma ha anche allenato i suoi compagni di squadra.”

Scottie PippenEurosport

Jordan si, ma Kukoc...

Orfani di Jordan, i Bulls riuscirono comunque a giocarsela a viso aperto con tutti. Quell’anno terminarono la regular season in quinta posizione, inchinandosi ai Knicks al secondo turno dei playoff. Ma ai newyorkesi servirono tutte e 7 le gare per disfarsi della banda di Pippen. È anche vero che nel corso della serie, Pippen ebbe una ricaduta: in gara 3, coi Bulls sotto nella serie 2-0, Phil Jackson decise di concedere il tiro decisivo a Toni Kukoc, superstar croata proveniente dal basket europeo e matricola tardiva in NBA a 25 anni suonati. Pippen avrebbe dovuto fornirgli l’assist vincente. Ma la decisione di Jackson lo aveva segnato irrimediabilmente. Essere messo in ombra da Michael Jordan era un conto, venir sorpassato da Toni Kukoc un altro. Mancavano due secondi e un solo tiro alla fine della gara, ma Pippen decise di non scendere in campo. Kukoc trovò lo stesso il canestro, e permise a Chicago di giocarsela fino a gara 7. E Phil Jackson aveva le sue buone ragioni per tale scelta: il croato si era dimostrato decisivo in più occasioni durante la regular season, realizzando buzzer beaters fondamentali. Ma lì si trattava dei playoff, si trattava di di New York in casa di Chicago. Pippen pensava che quella responsabilità gli spettasse di diritto.

Una volta tornato negli spogliatoi, il centro 36enne Bill Cartwright lo fece rinsavire. Pippen, a mente fredda, si scusò quasi subito con la squadra. Ma dopo i “mal di testa” contro i Pistons, quella sceneggiata sarebbe rimasta per sempre tra i rimpianti della sua carriera. Phil Jackson, fedele all’etichetta di maestro-zen, lo perdonò subito. Gara 4 contro i Knicks fu una delle più brillanti prestazioni di Pippen, e culminò con un gesto atletico sensazionale: il numero 33 schiacciò a canestro facendo rovinare a terra il colosso Patrick Ewing.

Ritorno alla destra di Dio

Nel 1995 MJ terminò l’esilio. Il suo trono era rimasto lì, intatto. Alla sua destra Scottie, alla sua sinistra Phil. E Pippen ne fu felice. Era servito vivere una vita senza Jordan, per desiderare una vita con Jordan. Scottie aveva capito il carico di pressioni attorno alla corona del re, e perciò imparò a rispettarlo. I due andarono d’amore d’accordo per il resto delle loro carriere. Un nuovo threepeat tra gli anni 1996 e 1998, tra cui la storica stagione con 72 vittorie nel 1996. I due avevano scoperto una complicità non comune, che si spingeva persino fuori dal parquet. Pippen era l’unico giocatore a cui era permesso presentarsi alle porte di casa Jordan. A tal proposito, nel 1998 MJ rivelò al Chicago Tribune: “Mi piace invitare Scottie a casa mia. Qualche volta ci alleniamo, qualche volta parliamo. Mi confida molte cose, spesso personali. Scottie è un ragazzo molto riflessivo. Quando si confida lui si libera, così riusciamo ad avere grande fiducia l’uno nell’altro.”

L'ultima danza

Fu l’inizio di un’amicizia intensissima: i due si trovavano a memoria sia in campo che fuori. Nel Natale del 1997, Pippen regalò a Jordan un orecchino in diamanti a forma di trofeo NBA. Commosso, Jordan ripose in soffitta la scatola di sigari che era solito regalare durante le feste. Al suo posto, Jordan cedette a Pippen la sua Ferrari. “La desiderava così tanto…”, giustificò MJ. Lo stesso anno, Jordan aveva imposto il suo veto per uno scambio che avrebbe fatto allontanare Pippen da Chicago, in cambio della stella nascente Tracy McGrady. Ma Jordan era troppo riconoscente per permetterlo.

" Non sono stato solo io a spingere Scottie Pippen. Anche Scottie Pippen mi ha spinto ad andare più lontano. All’inizio si trattava di un rapporto fratellone-fratellino. Poi è si è trasformato tutto in un vero e proprio duo. "

Nel 2010, 7 anni dopo il gran finale della sua carriera, Scottie Pippen è stato inserito nella Hall of Fame dell’NBA. Come d'abitudine, è salito sul palco dopo Michael Jordan, premiato un anno prima. Finalmente arrivò il turno di Pippen, che spese una parte essenziale del suo discorso nel ringraziare tutti i suoi cari, i suoi allenatori e compagni di squadra. Ma ad accompagnarlo sul palco fu lui: Michael Jordan. “Non avrei potuto pensare a persona migliore”, affermò Scottie.

Quella sera, Superman e Batman ebbero modo di ritrovarsi un’ultima volta nelle vesti di cestisti. E per una delle poche volte, fu Pippen a recitare il ruolo principale. Diede un discorso commovente, con Jordan di poco arretrato alle sue spalle. Chissà, magari lo aveva scelto proprio per questo motivo. Al ricordo delle loro partite, Pippen disse:

" Michael, hai cambiato la vita di tante persone, ma non le hai mai cambiate tanto quanto la mia. "