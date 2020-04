Dennis Rodman of the Chicago Bulls during game of the NBA Finals against the Utah Jazz at the United Center in Chicago, 1998

Intervenuta nella terza puntata di "The Last Dance" dedicata all'eccentrica star dei Bulls, la modella ed ex moglie di Dennis Rodman Carmen Electra, in una lunga intervista al Los Angeles Times, racconta la loro storia durata pochissimi mesi fra il 1998 e l'estate 1999: "Non mi sono mai pentita di essermi messa con il bad boy della NBA".

Dennis Rodman è stato un uomo chiave nei successi dei Chicago Bulls di Michael Jordan a cavallo fra il 1996 e il 1999. E proprio al celebre “The Worm” è dedicata la terza puntata di ‘The Last Dance’, la popolare serie tv prodotta da Netflix e che, in questo periodo di stop forzato per il mondo dello sport, sta tenendo incollati tantissimi appassionati e non in tutto il mondo. Difensore sopraffino, formidabile rimbalzista, Rodman è passato alla storia anche e soprattutto per la sua personalità eccentrica e che viene raccontata nel corso della serie tv non solo da compagni di squadra, coach e giornalisti ma anche da persone che hanno trascorso un pezzo di vita insieme all’ala grande nativa di Trenton.

Fra le star intervenute nel documentario c’è anche Carmen Electra, modella-attrice e moglie di Rodman per qualche mese (dal novembre 1998 all’aprile 1999) proprio nel periodo in cui Rodman stava disputando coi Bulls, l’ultima memorabile annata in cui si portarono a casa il sesto titolo. In una recente intervista al Los Angeles Times, la Electra ha ricordato quei giorni selvaggi raccontando dei dettagli inediti e che ben tratteggiano la personalità esplosiva ed anticorfomista di Rodman lontano dal parquet.

Il primo incontro e l’inizio di una pazza storia d’amore

Non mi sono mai pentita di essermi messa con Dennis. Ho visto tutti questi differenti lati della sua personalità. Diceva sempre ‘Nessuno mi capisce, nessuno mi prende per come sono’. A volte era molto emotivo, poi c’era il suo lato romantico e dolce e ovviamente il ragazzo divertente ed eccentrico che amava spassarsela bevendo nei club, indossando boa piumati. Quando entrava in campo questi lati sparivano e restava solo la furia che gli permetteva di diventare un autentico colosso difensivo.

L’attrice racconta che prima di conoscere Rodman non era per nulla un’appassionata di sport e spiega come si è sviluppato il primo incontro...

Eravamo in una discoteca, io stavo per prendere il mio cappotto per andarmene quando vidi una persona che lo afferrò. Gli urlai ‘restituiscimi il cappotto’, mi dissero di no e a un certo punto apparve davanti a me Dennis che mi chiese cosa prendevo da bere. Ci siamo scambiati i numeri quella sera ma per molto tempo non risposi alle sue chiamate. Fino a quando finalmente lo feci. Sapevo che era il bad boy della NBA. Che era uscito insieme a Madonna. La cosa che poi scoprì e che mi invitò su un aereo per vederlo giocare dal vivo coi Bulls. Vedere Jordan, Pippen dal vivo fu elettrizzante. Quella sera stessa Dennis mi disse ‘tu da Chicago non te ne vai’. Da lì le cose andarono molto in fretta. Iniziò una relazione travolgente.

Rodman era talmente preso dalla Electra che provò a convincere i Bulls a farla volare in trasferta nell’aereo dei giocatori, non ottenendo il benestare ma nonostante gli impegni la coppia in quell’autunno del 1998 fu granitica fra serate cariche di alcool e baldoria...

“Avevo 20 anni e mi preoccupavo solo di bere e andare per locali. Diventai ben presto parte integrante della sua compagnia. Ogni volta che ci separavamo piangevo perché volevo stare insieme a lui”.

Dennis Rodman insieme a Carmen Electra: l'ex stella dei Bulls e la modella americana sono stati sposati per 6 mesi fra l'inverno 1998 e l'estate 1999, Getty Images Credit Foto Getty Images

Fra serate caotiche, Electra racconta una delle giornate più trasgressive vissute insieme alla star dei Bulls

Un giorno Dennis è venuto da me e mi ha detto di volermi fare una sorpresa. I Bulls avevano il giorno libero e non erano impegnati negli allenamenti. Sono salita sulla sua moto e mi ha bendato, non dicendomi dove saremmo andati. Quando mi ha tolto la benda, eravamo al campo di allenamento dei Chicago Bulls. E’ stata una giornata pazzesca, una delle più incredibili che abbia mai avuto. Abbiamo fatto sesso ovunque, nella sala pesi, nella sala di fisioterapia, ovunque… incluso il parquet del campo di allenamento. Eravamo come due bambini nel negozio di caramelle.

La rottura e quella canotta regalata dopo il 6° titolo con Utah

Le giornate tutte rose e fiori però fece presto da contraltare a quelle più turbolente...

Ci sono state giornate in cui mi chiedevo dove fosse e nessuno riusciva a rintracciarlo. Ci sono stati momenti in cui tutti noi andavamo in alcuni bar e provavamo a convincere Dennis a tornare in albergo. Fiato sprecato... Durante la serie con Indiana ero tesa perché temevo che se avesse giocato male, i Bulls avrebbero potuto tirarmi in mezzo e scaricare su di me certe colpe. Nonostante Chicago si giocasse i playoff eravamo sempre fuori.

Prima di rompere con Rodman, la Electra ebbe il privilegio di partecipare al party nello spogliatoio dei Bulls per il sesto titolo:

Era sempre solito lanciare la sua canotta al pubblico ma la sera del titolo a Salt Lake City me la regalò. Mi portò anche brevemente negli spogliatoi. Che effetto mi ha fatto far parte di The Last Dance? Mi sono senti onorata, non esistono parole per descrivere quell’epoca. Non ci sarà più un’epoca così.

