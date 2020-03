“Shaq”, “The Diesel”, “The Big Aristotle”, “Superman”, “Shaq Fu”, questi i soprannomi che hanno accompagnato l’appariscente carriera del centro statunitense. Fosse comparso sui parquet italiani, lo avremmo chiamato sicuramente “Il Gigante Buono”, o semplicemente “La Montagna”. Perché Shaq era veramente una montagna insormontabile per i suoi colleghi, uno dei centri più dominanti della storia NBA, potendo contare sui suoi 2,16 metri di altezza.

Essere una montagna anche per gli standard NBA significa tante cose: significa avere la possibilità di cambiare le regole del gioco, vederlo svilupparsi nella sua totalità, e a una velocità minore. Tutto è più chiaro, quando ci sporgiamo dalle sommità di una montagna; possiamo vedere tutto quello che sta per succedere, possiamo anticiparlo. E Shaq arrivava sempre per primo al ferro, certe volte lo demoliva. Essere una montagna significa compattezza esteriore, significa percorrere il rettangolo di gioco in pochi, potentissimi battiti di cuore. Sui versanti della montagna troviamo incastonati sentieri segreti, scorciatoie di storia, leggende fatte per essere sussurrate, poche e introvabili gemme preziose. Le montagne per dire il vero, le possono conoscere solamente la gente del posto, pochi eletti che decidono di orientare i loro sensi attorno ad esse, di invecchiarci assieme. Possono smarrirsi tutti i giorni, alzare lo sguardo verso l’orizzonte e ritrovarsi. Solo loro sanno parlare alla montagna, sanno trovare i suoi ruscelli, le sue lacrime. Ma ciò che ha veramente scosso Shaq ha sempre avuto a che fare con tutto quello al di sopra del ferro, al di sopra di sé stesso.

I problemi di salute del figlio Shareef

Nell’inverno del 2018, un fulmine spaccò in due il quieto vivere della casata O’Neal. I medici della High School frequentata dal figlio Shareef non portavano buone notizie. Il primogenito di Shaq venne diagnosticato con un difetto cardiaco che, se non individuato, avrebbe potuto costargli la vita durante le sue partite. Il figlio si era già promesso al rinomato college di UCLA per inseguire le orme professionistiche di Shaq. Fu una telefonata che salvò una vita, che dissestò dal suolo il padre per molti giorni, fino alla conclusione dell’operazione.

In una sala d’ospedale, delle spalle giganti vegliavano tutta la notte sul ragazzino. Una presenza silenziosa e determinata, di pochi battiti. Gli occhi abbassati sulla cicatrice che attraversava l’intero petto del figlio, a rompere il tatuaggio con la scritta “Family first”. Poi Shareef riaprì gli occhi, ritrovò subito un paesaggio familiare, un punto fermo all’orizzonte, che solo lui e pochi altri potevano riconoscere. Poco a poco riprese a camminare, col padre che si piegava gentilmente a offrirgli una spalla, unico appoggio necessario. E lungo quel nuovo incerto percorso, Shaq si chiedeva come ciò fosse potuto accadere; non era abituato a vedersi franare la vita addosso, era abituato a osservarla da sopra, ad avere tutto sotto controllo. Eppure il tempo, l’imprevisto, gli agenti del cielo, spostano le montagne. Le fanno barcollare, le erodono, rimescolano i propri sentieri, li fanno intrecciare. E con più questi sentieri si mescolano, con più le storie cantate dai viandanti si confondono, si spiegano a vicenda. E i ricordi di quei giorni cominciarono a intrecciarsi nella testa di Shaq. Erano ricordi familiari, di figli e fratelli, dipinti dalla stessa bicromia: viola e oro.

La storica esultanza alle Conference Finals del 2000

Era il 4 giugno 2000, quando i Los Angeles Lakers di Shaq e Kobe affrontarono i Portland Trail Blazers di Scottie Pippen nelle Conference Finals. Shareef era nato da soli 6 mesi, e quel giorno era presente nella gigante culla dorata dello Staples Center. Era la gara numero 7, chi perdeva andava a casa. I Lakers erano quelli che sudavano freddo: battuti nelle due gare precedenti, non erano riusciti a chiudere il rubinetto di un incubo che ora stava fluendo libero e incontrollato; in gara 7 andarono sotto di 15 punti. La rimonta improbabile, operata ai danni dei favoriti, sembrava stesse materializzandosi in favore di Portland. Kobe e Shaq se ne stavano seduti sulle panchine a guardare un destino crudele rivelarsi davanti ai loro occhi, un corso di eventi che sembrava scritto dal principio, dalla loro stessa paura: paura di rovinare tutto, paura di sbagliare. Il basket è anche un gioco di sinergie e umori, di inerzia. Chi ha una mente abbastanza aperta da poter catturare quelle onde e farle sue, domina le partite. Le vibrazioni costanti del gioco, che decidono se la sfera si insacca o no rimbalzando sul ferro, cambiano i giocatori. Cambiano le loro storie, i loro destini. Spostano le montagne.

E per spostare Shaq erano serviti anni; migliaia di allenamenti, milioni di parole tra allenatori e dirigenti, tutti che tentavano di conciliare un rapporto scorbutico tra lui e Kobe. Due uomini alfa con filosofie di vita diverse, mai convergenti. Eppure, nell’ultimo quarto di gara 7, una montagna prese il volo. Nessuno l’aveva vista, si era alzata alle spalle di tutti. I Lakers si erano rimessi in gara già da qualche minuto, poi Kobe, con dita magiche, fece lievitare in aria una palla per pochi, anzi per uno solo: Shaq.

" Bryant... to Shaq!! "

Fu una folgore che accese lo Staples Center. Un alley oop che permise a Los Angeles di creare una nuova dinastia, che permise a Shaq di vedere per la prima volta cosa ci fosse al di sopra di quel ferro e di sé stesso, di accorgersi per la prima volta del tempo, di quella che era stata la sua storia fino ad allora. Un appuntamento con la vita, con lui che dopo essere atterrato correva verso gli spalti a indicare suo figlio appena nato; con le braccia protese al cielo di chi si era accorto per la prima volta di essere padre; con gli occhi stupiti di un bambino che aveva appena scoperto la grandezza del Gioco.

Shaq impiegò un nulla a individuare la moglie e il figlio nella folla. Le uniche gemme che contavano, quella sera. Shareef da grande si sarebbe tatuato sulla gamba proprio quella storica esultanza che lo indicava, che in qualche modo cercava di passargli dei poteri, lo chiamava a iscriversi nell’olimpo. Ad oggi non sappiamo se Shareef riuscirà a raggiungere l’NBA. È un giocatore totalmente diverso dal padre, meno fisico, più preciso dalla distanza e con un ruolo diverso (ala grande). Ma al giovane figlio d’arte concediamo anche il diritto di fallire, di perdersi a patto di ritrovarsi, guardando la solita vetta, di nome Shaq.

L'addio a Kobe

Poi, certe giornate, le montagne non si vedono. Sono ricoperte di nebbia o di nuvole. I passanti occasionali diranno che la vetta non era mai stata poi così alta. Revisioneranno la storia e i numeri, ne concluderanno che la gente del posto esagera sempre. Ma questi ultimi sono gli unici a conoscere veramente le loro vette. Sono quelli che amano volarci, attorno alle montagne. Sono coloro che sanno servire dei passaggi perfetti, per alley oop indimenticabili. Un affaticato Shaq lascia andare le lacrime in uno studio televisivo. Era così abituato a vedere il suo fratellino Kobe orbitargli attorno sul parquet, dipingendo magia. E in una giornata di nebbia e nuvole, Kobe inviò prima dei messaggi di incoraggiamento al “nipotino” Shareef; poi cercò di volare ancora attorno alla montagna, come era solito fare. Ha aperto una ferita sul suo versante, un anfratto di rimpianti, di parole non dette. E poco importa se Shaq e Kobe (a detta dei passanti) non si sono mai conosciuti, se si sono odiati. Poco importa se il tempo per conoscersi è stato quello sbagliato, se d’ora in poi ne passerà troppo per conservare ricordi, o se ne passerà troppo poco per ritrovarsi. Shaq alza lo sguardo ancora una volta verso ciò che sta sopra di lui: il tempo. Ripensa a quell’unica volta in cui volò così alto da poterlo toccare; a quella volta che imparò che pochi uomini conoscono le montagne, che sanno percepirle attraverso distanza e tempo, e che nei posti che ci hanno fatto stare bene, prima o poi, noi torniamo sempre. Torniamo sempre.