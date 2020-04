Si dichiara per il draft ma finisce in carcere: Teshaun Hightower accusato di omicidio

Tulane Green Wave Guard Teshaun Hightower (5) dribbles during a college basketball game between the Tulsa Golden Hurricane and the Tulane Green Wave on February 25, 2020, at the Reynolds Center in Tulsa, OK.

Teshaun Hightower, stellina di Tulane University, è stato arrestato con l'accusa di complicità in un omicidio commesso dal fratello Jeffrey nella notte dell'8 aprile. Soltanto dieci giorni fa, Hightower si era dichiarato eleggibile per il draft NBA.

In questa stagione troncata per l'emergenza coronavirus, Teshaun Hightower ha guidato la squadra di Tulane University con 15.9 punti, 4.6 rimbalzi e 2.4 assist di media a partita, cifre che lo hanno spinto, dopo tre anni di college, a dichiararsi eleggibile per il prossimo draft NBA. Ma il sogno di una carriera professionistica ad alto livello si è spento nel giro di dieci giorni: Hightower è stato arrestato dalla polizia della Georgia con l'accusa di omicidio.

Secondo la ricostruzione dei fatti, Teshaun Hightower, il fratello Jeffrey Hightower e altri quattro amici sarebbero implicati nella morte di Devante Anthony Long, deceduto in ospedale per ferite da colpi di pistola inflitte dallo stesso Jeffrey. Dopo l'omicidio, consumato l'8 aprile scorso, Hightower aveva scritto su twitter: "Che Dio protegga la mia gente". Dieci giorni dopo, la star di Tulane ha poi inviato alla NBA la lettera d'intenti per essere inserito tra i nomi selezionabili al prossimo draft, prima di ritrovarsi in manette assieme al fratello e a tre degli altri quattro amici.

"Jeffrey Hightower è innocente - ha dichiarato il legale della famiglia -. Non ha sparato a nessuno. È triste che l'accusa voglia farlo passare per un mostro che non è. Quando tutto sarà chiarito, si capirà che, chi ha sparato, lo ha fatto per proteggere Teshaun. Suo fratello ha sparato per auto-difesa. Quell'uomo era uscito con una pistola in mano e l'aveva puntata contro Teshaun, e Jeffrey è intervenuto".

La Tulane University ha immediatamente sospeso Teshaun Hightower dal programma sportivo dell'ateneo. Il ragazzo, infatti, aveva lasciato intendere che, se non fosse stato scelto al draft, sarebbe tornato al college per terminare il percorso con il quarto anno.

