Soffitto troppo basso per Tacko Fall: botta alla testa e finisce ai box

Curioso incidente subito da Tacko Fall a causa della sua elevata altezza. Il "colpevole" dell’infortunio del gigante dei Boston Celtics è infatti il soffitto troppo basso del bagno del Wells Fargo Arena di Philadelphia.



Il lungo di 229 centimetri ha sbattuto la testa appunto contro il soffitto del bagno mentre si lavava le mani dopo lo shootaround della squadra in vista del primo match di regular season. Un gesto di ordinaria quotidianità per tutti che però è risultato fatale per il centro prodotto da UCF.





Una botta apparentemente innocua quella subita dal senegalese che ha avuto comunque ripercussioni sullo stato del giocatore dei Celtics la mattina seguente. Brad Stevens, coach di Boston, ha commentato così l'accaduto.

" Tacko ha subito un colpo alla testa dopo la sessione di lavoro individuale e ha iniziato sentirsi poco bene. Dobbiamo essere molto cauti, ora riposerà un po' "









Tacko Fall, che ha fatto registrare 3.5 punti e 2.3 rimbalzi durante la pre-season, dovrebbe comunque rimettersi presto e rientrare quindi a disposizione di coach Stevens. Dopo l'infortunio la Lega ha immediatamente avviato il protocollo anti-commozioni celebrali che prevede una serie di test e accertamenti al quale il rookie dovrà sottoporsi per avere il via libera per poter ritornare ad allenarsi.