Stella Nba Steph Curry finanzia squadra golf di college per 6 anni

Il tre volte campione Nba con i Golden State Warriors, Stephen Curry, ha fatto sapere che supporterà la creazione del primo programma di golf di alto livello della Howard University, negli Usa, per i prossimi sei anni. Curry, guardia triplomane e sei volte Nba All-Star, che è un appassionato golfista, è stato ispirato a dare il contributo da Otis Ferguson IV, un senior dell'università di Washington che Curry ha incontrato durante una visita al campus all'inizio di quest'anno. Ferguson aveva fatto una campagna per fondare una squadra di golf alla Howard e ha trovato un sostenitore proprio nella stella del basket a stelle e strisce.

Il due volte Mvp della Nba ha convinto anche il produttore di attrezzature da golf Callaway a fornire l'attrezzatura e il gigante dell'abbigliamento sportivo Under Armour, che è uno dei suoi sponsor, per le uniformi. Curry, che spesso partecipa a eventi golfistici famosi, ha giocato nella squadra del liceo. "Il golf è uno sport che ha cambiato la mia vita in modi meno tangibili, ma altrettanto d'impatto", ha detto Curry. "È una disciplina che sfida le tue potenzialità mentali, dalla pazienza alla concentrazione. Mi sento davvero onorato di svolgere un piccolo ruolo nella ricca storia della Howard University e non vedo l'ora di costruire con loro le loro prime squadre di golf maschili e femminili", ha aggiunto.