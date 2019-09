Steph Curry: "Mi manca l'esperienza delle Olimpiadi, la farò a Tokyo 2020"

Dopo il tracollo (annunciato) degli Stati Uniti ai Mondiali di Cina 2019, sono in molti a suonare la carica per Tokyo 2020, da Draymond Green a Donovan Mitchell, con quest’ultimo facente già parte della spedizione asiatica. L’ultimo della serie non è uno qualsiasi, ma Steph Curry, che ha fatto parte di due spedizioni iridate d’oro (Turchia 2010 e Spagna 2014), ma è ancora a secco di presenze olimpiche. Ai microfoni di ESPN, la superstar dei Golden State Warriors ha dichiarato:

" Ho vinto due medaglie mondiali, ma non sono mai stato in una selezione olimpica. Il piano è esserci, ovviamente sperando che non ci siano eventuali infortuni che potrebbero ostacolare i miei piani. Penso che siamo ancora i migliori del mondo. Se ci saranno tutti quelli che devono a rappresentare Team USA sul palcoscenico olimpico, credo che il prossimo anno lo dimostreremo "

Gli Stati Uniti sono tra le otto squadre già automaticamente qualificate al torneo olimpico, che si svolgerà dal 25 luglio al 9 agosto del 2020. Steph Curry è stato tre volte campione NBA, due volte MVP di regular season, ed è ormai considerato il miglior tiratore da tre punti che sia mai esistito.

