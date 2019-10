Subito Zion Williamson show per i New Orleans Pelicans! Debutto ok per Melli: 11 punti

Ci si aspettava un esordio esplosivo e così è stato per Zion Williamson! La prima scelta assoluta dell'ultimo Draft NBA, il giocatore più atteso in uscita dal college dai tempi di LeBron James nel 2003 (che l'università l'aveva saltata), è stato protagonista con 16 punti, 7 rimbalzi e diverse giocate di atletismo spaziale nella vittoria dei New Orleans Pelicans per 133-109 in casa degli Atlanta Hawks nella prima gara di preseason. Positivo il debutto anche di Nicolò Melli: l'azzurro è stato in campo 22 minuti e ha prodotto 11 punti con 8 rimbalzi e 4 assist, rispondendo presente alla chiamata di coach Alvin Gentry.

Essendo appunto preseason, ogni indicazione va presa con le molle ma di certo questi Pelicans promettono di essere una delle squadre più divertenti e spettacolare della stagione, giocano ad un ritmo forsennato, sono giovani e atletici: contro Atlanta bene il veterano Jrue Holiday, 21 punti, mentre gli ex Lakers Brandon Ingram e Lonzo Ball rispondono con 19 e 9 punti rispettivamente. In casa Hawks ci sono 16 punti di Bembry, 9 con 11 assist di Trae Young, mentre i rookies Reddish e Hunter segnano 11 e 10 punti rispettivamente.

Zion Williamson Show

L'avvio è "timido", Zion Williamson si accontenta di ricevere da Ball e appoggiare al tabellone, con anche il fallo, ma i successivi due canestri sono un marchio di fabbrica: prima una schiacciata tonante con la mano destra, non la sua prediletta, poi una bimane arrivando a rimorchio e chiudendo il contropiede. A metà secondo quarto arriva la prima affondata mancina per il 50-46, con un balzo insensato e la testa che va ben oltre il ferro. Questi alcuni dei suoi 16 punti con 7 rimbalzi, 3 assist, 3 palle rubate e 6 su 13 al tiro (0 su 2 da tre, 4 su 7 ai liberi, aspetti su cui deve lavorare) in una partita che ha già fatto intravedere i suoi punti di forza.

Al termine della partita ha risposto alle domande dei cronisti che l'hanno assediato letteralmente...

" Ogni volta che posso mettere in mostra le mie abilità, voglio farlo. Rispetto al college qui gli avversari sono più grandi e grossi, per cui devo trovare altri modi di essere incisivo in campo. Coach Gentry vuole tenere un ritmo alto: a me sta bene, si adatta al mio stile di gioco, ogni volta che possiamo andare in transizione non ho problemi a correre. Le schiacciate? Quando vedo l’area aprirsi davanti a me penso solo ad andar su forte, senza esitazioni "

Buona la prima per Nik Melli

Essendo appunto preseason, ogni indicazione va presa con le dovute precauzioni, ma i 22 minuti concessi da coach Gentry a Nicolò Melli fa ben sperare in vista della stagione per l'azzurro ex Bamberg e Fenerbahce. Nik ha avuto il miglior plus/minus della sua squadra (+29) e ha firmato 11 punti con 8 rimbalzi, 4 assist e 2 recuperi, pur non tirando benissimo (4 su 11 con 1 su 6 da tre). Entrato in campo a 8'26" dalla fine del primo tempo, Melli lascia subito il segno un minuto dopo con la tripla del 48-46 su assist di Lonzo Ball; sono 6 i punti prima dell'intervallo, gli altri 5 nella ripresa.