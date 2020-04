Ufficiale: Kobe Bryant, Tim Duncan e Kevin Garnett entrano nella Hall of Fame

La notizia tanto attesa è arrivata. L'ex stella dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, è ufficialmente entrata nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. L'annuncio è stato fatto della stessa Hall of Fame attraverso un tweet, con il Commissioner dell’NBA, Marc Stein, che ha comunicato l’ingresso ufficiale di 9 personalità tra cui Bryant, appunto, oltre a Tim Duncan e Kevin Garnett.

" Ovviamente avremmo voluto averlo ancora qui con noi per festeggiare questo traguardo. Siamo incredibilmente orgogliosi di lui e sapere che entrerà a far parte della Hall of Fame è per noi un piccolo sollievo. Ogni traguardo che ha raggiunto da atleta è stato un passo verso questo straordinario riconoscimento. [Il commento di Vanessa, moglie di Kobe Bryant] "

Insieme a Duncan, ex San Antonio, e Garnett, ex Minnesota, il trio che entra oggi nella Hall of Fame ha conquistato complessivamente 11 anelli NBA e 4 volte l'MVP Award. Kobe Bryant, personalmente, ha vinto ben 5 campionati con i Lakers e un MVP Award a lui assegnato nel 2008.

" Mi spezza il cuore che Kobe non possa partecipare al suo ingresso nella Hall of Fame. [Magic Johnson] "

La classe 2020 che entra nella Hall of Fame

-Kobe BRYANT (ex Lakers)

-Kevin GARNETT (ex Minnesota e Boston)

-Tim DUNCAN (ex San Antonio)

-Tamika CATCHINGS (ex giocatrice WNBA)

-Rudy TOMJANOVICH (coach)

-Eddie SUTTON (coach)

-Kim MULKEY (coach)

-Barbara STEVENS (coach)

-Patrick BAUMANN (ex segretario FIBA)

La cerimonia ufficiale verrà celebrata il prossimo 29 agosto a Springfield, spostata a fine estate proprio a causa dell'emergenza coronavirus. Ricoridamo che nella Hall of Fame ci sono anche tre italiani: Cesare Rubini, Sandro Gamba e Dino Meneghin.