Vanessa Bryant: “Orgogliosi di lui, vorremmo che Kobe fosse qui con noi a festeggiare”

Sono passati poco più di due mesi da quel tragico 26 gennaio, il momento in cui Vanessa Bryant ha dovuto dire – nel modo più inatteso – addio a Kobe e sua figlia Gianna. Dopo il toccante funerale allo Staples Center, è tornata a parlare la moglie della ex star dei Lakers dopo l’ufficialità dell’ingresso di Bryant nella Hall of Fame di Springfield, insieme ad altre due leggende come Tim Duncan e Kevin Garnett.

Con evidente emozione, assieme a sua figlia Natalia ha parlato davanti alle telecamere di ESPN: