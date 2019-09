Vince Carter continua con Atlanta! E' l'uomo dei record: 22 stagioni e quattro decadi in NBA

Vince Carter continua a giocare a basket. L'ex stella dei Toronto Raptors ha rifirmato per un anno con gli Atlanta Hawks e si appresta a disputare la 22esima stagione in NBA. La guardia 42enne stacca così altri veterani come Robert Parish, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki e Kevin Willis, che hanno disputato 21 annate. Carter, che ha debuttato nel 1998 con "Dinos" canadesi, è il giocatore in attività con il maggior numero di presenze NBA (1481), lontano 130 partite dal record assoluto che detiene attualmente Parish.

Il 42enne nato a Dayton, in Florida, in carriera ha vestito anche le maglie di New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies e Sacramento Kings. Al secondo anno con gli Atlanta Hawks, squadra zeppa di giovani per i quali è una sorta di chiocchia, infrangerà alcuni record assoluti: oltre a quello della 22esima stagione, quando giocherà la prima partita nell'anno solare 2020 diventerà anche il primo giocatore a calcare i parquet NBA in quattro decadi differenti.