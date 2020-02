Wade: "Orgoglioso di avere un figlia transgender e di sostenerla"

Durante l’intervista rilasciata alla famosa trasmissione "The Ellen DeGeneres Show", Dwyane Wade ha raccontato con orgoglio e senza nessuna paura dell’orientamento sessuale del figlio 12enne Zion, un argomento che in America è ancora molto discusso.

Già lo scorso Dicembre sul podcast "All the Smoke” il 3 volte campione NBA aveva confessato per la prima volta l’omosessualità del figlio. Zion un giorno tornando da scuola infatti aveva chiesto ai proprio genitori l’uso del pronome “she/her” e di essere chiamato con un altro nome.

"Una volta Zion tornò a casa e disse: 'Vorrei parlarvi. Penso che in futuro sono pronto a vivere la mia verità e voglio essere indicato come "lei", ha continuato Wade. Mi piacerebbe che mi chiamaste Zaya. Quindi internamente, ora è nostro compito uscire e spiegarlo, per raggiungere ogni relazione che abbiamo."

Wade e sua moglie Gabrille hanno subito accettato e sostenuto la decisione del figlio che ora ufficialmente si presenterà al mondo con il nome di Zaya.

"Io e mia moglie, Gabrille Union, siamo dei genitori fieri di avere un figlio che fa parte della comunità LGBTQ+. Siamo anche suoi fieri alleati. Prendiamo il nostro ruolo e la nostra responsabilità come genitori molto seriamente. Quindi quando un bambino viene a casa con una domanda, un bambino viene a casa con un problema, un bambino viene a casa con qualsiasi cosa, è il nostro lavoro in qualità di genitori dargli la miglior informazione che possiamo, la miglior risposta che siamo in grado di dare. Non cambia adesso perché stiamo parlando di sessualità"