Josh Speidel, il ragazzo che ha fatto commuovere l'America: dal coma al primo canestro al college

Josh Speidel tra quarta e quinta liceo aveva ricevuto tre stelle a livello di recruting: in soldoni, non era un “prospettone” di giocatore di pallacanestro destinato a dominare in NBA ma a livello regionale sapeva farsi valere eccome (parliamo di 28 punti di media a partita nella High School) e l’Università del Vermont lo aspettava a braccia aperte per consegnargli una maglia da titolare dei Catamounts. Il destino, tuttavia, proprio a questo punto gli ha giocato un bruttissimo tiro…

Sì perché 5 anni fa Josh è rimasto coinvolto in un terribile incidente automobilistico che gli ha causato danni cerebrali tremendi e l’ha fatto cadere in stato di coma. Addio carriera cestistica, addio sogni di gloria e addio soprattutto a una vita normale e spensierata. Risvegliatosi dopo cinque settimane di coma, a Josh non restava che combattere una serratissima battaglia: del resto i medici avevano preparato psicologicamente i genitori all’eventualità che loro figlio avrebbe potuto vivere in uno stato vegetativo o in ogni caso con gravi deficit cognitivi.

Josh SpeidelGetty Images

Grazie a un incessante lavoro quotidiano di riabilitazione e fisioterapia la sua battaglia Josh l’ha vinta, eccome, tanto che nella giornata di ieri martedì 3 marzo il ragazzone dell’Indiana ha indossato per la prima volta la maglia dei Catamounts segnando il primo canestro della sfida con Albany sotto gli occhi della sua famiglia e mandando in visibilio il numeroso pubblico accorso al palazzetto di Burlington. Subito dopo Josh non ha mancato di ringraziare compagni di squadra, avversari e allenatori da cuore d'oro quale si è dimostrato.

" Ora sono un giocatore di basket del college. Ho segnato in una partita di basket del college. Nessuno può togliermelo. Sono così grato "

Ha dichiararato Josh Speidel a margine della vittoria della sua squadra. Poi ai microfoni di ESPN la mamma, Lisa Speidel, ha voluto lanciare un meraviglioso segnale che ha fatto commuovere un po’ tutti.

" Il viaggio di Josh dovrebbe ispirare gli altri a continuare, anche nei momenti più bui. Vogliamo che le persone abbiano speranza. Solo quel promemoria, intendo, non mollare mai per nessuna ragione al mondo "