Texas Tech, Auburn, Michigan State, Viginia: sono loro le quattro università che parteciperanno alla Final Four del Torneo NCAA 2019, in programma da sabato a lunedì allo US Bank Stadium di Minneapolis, ultimo atto di un periodo pazzo, non a casa in America la chiamano "March Madness", "Follia Marzolina".

Sarà una Final Four con tante prime volte: ci saranno non uno, ma ben due italiani in campo, Davide Moretti e Francesco Badocchi, due atenei all'esordio assoluto, Texas Tech e Auburn, e un'università che non ha mai vinto e che ci torna dopo 35 anni, Virginia. L'unica con tradizione e "pedigree" è Michigan State, gli Spartans, guidati da un autentico santone come Tom Izzo (chiare origini italiane), alla decima "Big Dance" e campione nel 1979 con Magic Johnson in campo e nel 2000.

Il programma:

Semifinali (notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile)

Ore 00:09 Auburn - Virginia

Ore 02:49 Texas Tech - Michigan State

Finale (notte tra lunedì 8 e martedì 9 aprile)

Ore 03:00

Moretti e Badocchi, "The Italian Job"

Per la prima volta nella storia, ci sarà un giocatore italiano alla Final Four NCAA, dopo che nel 2017 Riccardo Fois vi partecipò da membro del coaching staff di Gonzaga. Non uno, ben due: Davide Moretti e Francesco Badocchi. I due hanno alle spalle una carriera ben diversa e una stagione molto differente, ma quello che conta è che sono al "Grande Ballo".

Moretti, figlio di Paolo, ex giocatore di Verona e Virtus Bologna tra le altre, e oggi allenatore, è considerato uno dei migliori talenti italiani, ha già assaggiato il professionismo con Treviso in A2 e dall'anno scorso è a Lubbock, sede di Texas Tech. Dopo una stagione con poco spazio, quest'anno è un titolare per coach Chris Beard, è uno dei leader del gruppo e al Torneo è stato decisivo: 4 gare tutte in doppia cifra, 12 punti nell'ultima sfida contro Gonzaga, con due triple pesantissime nel finale e i liberi che hanno chiuso il discorso.

Badocchi invece, nato a Milano da padre italiano e mamma afroamericana e cresciuto tra Cernusco sul Naviglio e il Kansas, viene da un anno fuori per un brutto infortunio al ginocchio mentre quest'anno ha avuto poco spazio a Virginia, squadra diretta da Tony Bennett e con un sistema collaudato. "Frankie", come viene chiamato negli USA, ha giocato un minuto al Torneo nella gara di primo turno vinta contro Gardner-Webb e sogna di avere una piccola vetrina anche a Minneapolis, in vista poi di un ruolo da protagonista l'anno prossimo.

Culver e Hunter, talenti da NBA

Ci si aspettava di vedere Duke alla Final Four, con Zion Williamson, RJ Barrett e Cam Reddish, tre prospetti destinati alla Top 5 del prossimo Draft NBA. Non disperate però, ci sono almeno altri due talenti che l'anno prossimo saranno protagonisti al piano di sopra: Jarrett Culver e DeAndre Hunter.

Culver, compagno di Moretti a Texas Tech, è il faro dei Red Raiders, un esterno tuttofare con braccia lunghe e un clamoroso mix di eleganza ed efficacia. Leader per punti, 18.9, rimbalzi, 6.4, e assist, 3.8, di Texas Tech, è un prospetto in grado di fare ogni cosa, in difesa e in attacco: a molti ricorda addirittura Paul George e sta scalando posizioni nel Draft dovrebbe potrebbe anche finire nelle prime 5 chiamate.

Hunter è la chiave del successo di Virginia, un giocatore con fisico, atletismo e braccia interminabili che può ricoprire più ruoli e che è destinato a diventare un solido elemento anche in NBA, insomma, il prototipo del "3&D" (difesa e tiro da tre). Questo esterno di quasi 2 metri è tutto da rifinire in termini tecnici e deve ampliare il suo gioco individuale ma secondo qualche esperto c'è qualcosa che ricorda Kawhi Leonard!

Sorpresa Auburn, la "ammazza grandi"

Nessuno, davvero nessuno, si sarebbe aspettato di vedere Auburn alla Final Four! Non si tratta proprio di una "Cinderella" visto è pur sempre un ateneo che viene da una Conference di primo livello come la SEC (Southeastern Conference) e ha un coach esperto come Bruce Pearl, però si tratta di un'università senza prospetti NBA e che è conosciuto soprattutto per il programma di football (5 titoli nazionali vinti), anche se ha prodotto un giocatore come Charles Barkley, uno dei più grandi della storia.

I Tigers sono in grande forma, hanno vinto il torneo di Conference e poi sono stati un carro armato al Torneo dove hanno superato tre college dal "sangue blu" come Kansas, North Carolina e Kentucky, rispettivamente numero 4, 1 e 2 della loro parte di tabellone. Sono una squadra che punta su difesa, atletismo e tanto tiro da tre, imperniata sul playmaker tascabile Harper e che nell'ultima partita giocata coi Wildcats hanno coperto la pesante assenza di Chuma Okeke, forse il miglior talento in squadra, infortunatosi gravemente al ginocchio contro UNC e già operato.

Chi la taglierà l'ultima retina?

La prima semifinale vedrà di fronte Auburn e Virginia: da una parte una variabile impazzita, una debuttante senza nulla da perdere e che gioca a cento all'ora, dall'altra l'unica numero 1 rimasta, una formazione solida che gioca al ritmo più basso di tutta la nazione e che ha perso appena 6 gare in due anni (2 delle quali quest'anno contro Duke). I Cavaliers di Tony Bennett puntano sul backcourt con Jerome e Guy, e appunto sulla duttilità del già citato Hunter: sulla carta sono loro i favoriti per la finale.

La seconda semifinale è quella probabilmente più equilibrata tra Texas Tech e Michigan State: i Red Raiders sono la miglior difesa della nazione, hanno un faro come Culver e tanti giocatori in grado di essere decisivi, tra i quali il tiratore Matt Mooney e ovviamente Davide Moretti; gli Spartans sono un college di tradizione, abituato a questo palcoscenico, con un leader unico come coach Tom Izzo e con un gruppo ben assortito dove il playmaker Cassius Winston è il regista che muove le altre pedine. E' una squadra "operaia", senza talenti da NBA ma dove la fisicità dei lunghi Goins, Tillman e Ward è decisiva e ha respinto la Duke di Zion nell'ultima partita: non sarà semplice spuntarla per Texas Tech.