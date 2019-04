Svanisce nel tempo supplementare il sogno di Davide Moretti e di Texas Tech di conquistare il titolo NCAA. Davanti a 70 mila persone è Virginia a trionfare per 85-77 al termine di una partita emozionante e con un finale di ultimo quarto da brividi. I Cavaliers cancellano la delusione della clamorosa eliminazione dello scorso anno (al primo turno da numero uno), mentre i Red Raiders devono rammaricarsi per quell’ultima azione difensiva, che ha permesso agli avversari di pareggiare e portare il match all’overtime.

E’ stata comunque una grande notte per Davide Moretti, perchè il giovane italiano ha giocato da protagonista la finale NCAA, mettendo a referto alla fine 15 punti con 5/10 dal campo (3/6 dall’arco), 2 rimbalzi e 2 palle recuperate in 40 minuti di gioco. A fare festa, però, è l’altro azzurro, Francesco Badocchi, che a causa di un infortunio è fuori dalle rotazioni di Virginia, ma che comunque fa parte della squadra campione.

I Cavaliers devono ringraziare le eccellenti prestazioni di De’Andre Hunter e del solito Kyle Guy (MVP alla fine), che mettono a referto rispettivamente 27 e 25 punti, senza dimenticare un Ty Jereme da 16 punti, 8 assist e 6 rimbalzi. A Texas Tech è mancato un po’ Jarrett Culver, che ha chiuso con 15 punti, ma con 5/22 dal campo. Il miglior marcatore per i Red Raiders è stato Brandone Francis con 17 punti.

Il primo canestro della finale è di Diakite, ma ad inizio partita le due squadre sono tese e a risentirne sono gli attacchi. Il tabellone dopo cinque minuti di gioco segna 3-2 in favore di Texas Tech. Virginia piazza prima un parziale di 7-0 e poi di 8-2 che spingono i Cavaliers sul +10 (17-7) a metà primo tempo. I Red Raiders, però, non mollano e con le triple di Francis, Edwards e Moretti riescono ad agguantare la parità sul 19-19. Ora si gioca punto a punto e soprattutto si segna, con Jerome che sulla sirena mette al tripla del 32-29 con cui Virginia va avanti negli spogliatoi.

Si rientra gli spogliatoi e arriva subito un 6-0 per Virginia, che arriva sul +9 (29-38). Finalmente per Texas Tech si sveglia Culver, che riporta i Red Raiders sul -4, ma nuovamente l’attacco dei Cavaliers risponde e Virginia torna sul +9 (50-41). Culver è ancora l’uomo che tiene attaccata Texas Tech al match e poi arrivano i canestri di Mooney ed Odiase per il pareggio (59-59) a tre minuti dalla fine. Virginia trova un break di 4-0, ma dall’altra parte Davide Moretti è glaciale e mette una splendida tripla del -1.

Ci sono tanti errori, ma Texas Tech trova il primo vantaggio della serata a 35 secondi dalla fine con Culver. Jerome sbaglia ed Odiase dalla lunetta fa 2/2 quando mancano 22 secondi (68-65). Texas Tech decide di non fare fallo e soprattutto lascia troppo spazio dall’arco ed Hunter la punisce dall’angolo per il pareggio. Culver non trova il miracolo e si va ai supplementari.

TEXAS TECH – VIRGINIA 77-85 d.ts (29-32, 39-36, 9-17)

Texas Tech: Francis 17, Culver 15, Moretti 15

Virginia: Hunter 27, Guy 24, Jerome 16