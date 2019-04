E’ un sogno, quello che sta vivendo Davide Moretti con la sua Texas Tech University: i Raiders volano in finale del torneo NCAA, le cui Final Four si stanno svolgendo a Minneapolis, ma non in un’arena cestistica: 66.000 persone, infatti, si muovono verso lo US Bank Stadium dietro quella che viene chiamata, a ragione, la March Madness (benché finisca in aprile).

Texas Tech, in semifinale, supera Michigan State dopo una partita rimasta molto equilibrata e controllata nei primi venti minuti, al termine dei quali le due squadre si trovano sul 23-21. Moretti resta in campo tantissimo, 38 minuti, e anche se realizza soltanto 5 punti (quelli, consecutivi, che portano Texas Tech sul 28-23) è il perno in termini di costruzione del gioco dei suoi. MVP della partita risulta essere Matt Mooney, autore di 22 punti e principale attore del grande secondo tempo dei suoi, capaci di vincere per 61-51 contro gli Spartans e di arrivare dove mai erano giunti nella loro storia.

L’avversaria in finale sarà Virginia, che nel roster ha un altro italiano: Francesco Badocchi, però, è molto meno utilizzato rispetto a Moretti, e quest’oggi è rimasto in panchina, con una rotazione ridotta a sette uomini. Uno di questi, Kyle Guy, è l’eroe della semifinale con Virginia, con la notevole complicità del fallo sulla sua tripla dall’angolo commesso da Samir Doughty quando Auburn era in vantaggio per 62-60 a tempo scaduto. Guy manda a segno tutti e tre i tiri liberi, mandando in paradiso i Cavaliers, in finale del torneo universitario a 25 anni dall’ultima volta (in quel 1984, nel roster c’era Rick Carlisle, poi diventato campione NBA con i Boston Celtics da giocatore e con i Dallas Mavericks da allenatore).

