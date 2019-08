Passo indietro per l'Italia nell'ultima amichevole: ko 88-82 con la Nuova Zelanda

La sconfitta contro la Nuova Zelanda per 88-82 chiude il Torneo AusTiger e la preparazione azzurra ai Mondiali di Cina. Dopo le prestazioni di livello contro Serbia e Francia, l’Italia inciampa nell’undicesima e ultima amichevole prima dell’esordio mondiale (31 agosto contro le Filippine).

La cronaca

La Nuova Zelanda è la squadra più “sacchettiana” incontrata finora. I Tall Blacks corrono forte e tirano bene, sicuramente meglio degli Azzurri che a fine primo tempo fanno registrare un pesante 0/10 al tiro da tre. Il 9/16 degli avversari, sempre da dietro l’arco, dipinge il divario dei 20 minuti iniziali (37-46). Il ritmo incessante dei neozelandesi mette in difficoltà gli Azzurri, che raramente trovano le chiavi per arginare la verve bianconera. È uno dei primi tempi più complessi di questa preparazione.

Lo spogliatoio è salutare: a testa bassa e giocando un buon basket, l’Italia cambia marcia e in 5 minuti riprende il match. Alessandro Gentile (9 punti nel quarto) e Gallinari sono i finalizzatori della sfuriata che riacciuffa la Nuova Zelanda già al 26esimo (53-53). Brooks trova i guizzi per il sorpasso (57-56) ma a fine terza frazione siamo ancora sotto (61-64).

Nell’ultimo quarto l’Italia non molla la presa e ricuce fino al -4 (78-82) ma la spinta si esaurisce sul più bello e la Nuova Zelanda approfitta per chiudere 88-82. Le statistiche segnano 26/46 da due e 3/23 da tre contro il 15/30 avversario: una delle chiavi di lettura di una serata storta. Da domani, le gare avranno un peso specifico diverso e partite come questa saranno un ottimo bagaglio di esperienza. Contro la Nuova Zelanda fuori dai 12 Daniel Hackett per riposo precauzionale e Brian Sacchetti per rotazione.

Gli ultimi due tagli slittano al 29 agosto

Dopo il filotto di 6 sconfitte consecutive raccolte nel torneo dell'Acropolis e nel torneo di Shenyang, Meo Sacchetti ha scelto di rimandare all'ultimo momento della deadline imposta dalla FIBA la scelta degli ultimi due giocatori da tagliare per ridurre il gruppo ai 12 che porterà ai Mondiali. L'ufficialità del roster arriverà dunque giovedì 29 agosto. Sacchetti ha già tagliato Michele Vitali, Andrea Cinciarini e Riccardo Moraschini al termine della Trentino Cup, il primo quadrangolare di preparazione degli azzurri, e ha poi rinunciato a Pietro Aradori durante il torneo dell'Acropolis. Niccolò Melli, operatosi al ginocchio in estate, ha già annunciato che non sarà presente ai Mondiali.

Meo Sacchetti: "Ci manca sempre la lucidità nei finali"

" Abbiamo sofferto la loro aggressività e il loro tiro da tre senza riuscire a bloccarlo. Abbiamo avuto sprazzi ma la costante è che ci manca sempre la lucidità nei minuti finali. La preparazione non è finita nel modo in cui volevamo. Buone gare con Serbia e Francia ma oggi un passo indietro. Spero che questo ci serva per cercare di capire dove migliorare. "

Il tabellino

Italia-Nuova Zelanda 82-88 (14-26, 23-20, 24-18, 21-24)

Italia: Della Valle (1/2, 0/1), Belinelli* 19 (3/6, 2/6), Gentile 17 (7/14, 0/1), Biligha 2 (1/1), Vitali L.* 2 (1/2, 0/1), Gallinari* 22 (7/8, 0/3), Filloy 3 (0/1, 1/5), Brooks* 8 (4/5, 0/1), Tessitori ne, Ricci ne, Abass 3 (1/5, 0/3), Datome* 2 (1/2, 0/2). All: Sacchetti R.

