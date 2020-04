Basket

🎙 Pecchia e Natali: "Derby Cantù-Varese è dei tifosi: la bolgia di Masnago e l“Effetto Pianella"

Andrea Pecchia e Nicola Natali dopo la notizia della chiusura del campionato di Serie A raccontano a Call-azione da Eurosport ospiti di Giulia Cicchinè, di un derby speciale, Varese-Cantù della solidarietà. Quasi 17mila euro raccolti per Ospedali e protezione civile. L’amore da e per i tifosi caratterizza questo derby, anche in versione solidale, anche al tempo del Coronavirus.