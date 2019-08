Pietro Aradori infuriato per l’assenza ai Mondiali: “Avete fatto i furbi con me, vi ho nel mirino"

Pietro Aradori è letteralmente infuriato per la sua assenza dalla lista dei convocati per i Mondiali 2019 di basket che scatteranno il prossimo 31 agosto in Cina. Il CT Meo Sacchetti aveva parlato di scelta tecnica ma il cestista italiano non ci sta e ha sfogato tutta la sua rabbia su Instagram dove ha pubblicato una story dai toni molto duri:

" Si cade, provano a farci cadere, si è abituati. L’importante è non rimanere a terra. Voi che avete provato a fare i furbi alle mie spalle, vi ho tutti nel mirino. Arriverò, non dimentico: è una promessa. Nel frattempo forza ragazzi, gli Azzurri, i miei amici. Vi voglio bene come fratelli. "

L’uomo della Fortitudo Bologna non ha accettato la mancata convocazione per la rassegna iridata ed è rimasto molto deluso dalla scelta operata dal coach della Nazionale ma, stando al suo sfogo sui social network, sembra esserci qualcosa in più anche se il 30enne bresciano non ha fatto pubblicamente nomi ed è rimasto sul vago. L’Italia è reduce dal pessimo Torneo dell’Acropoli dove ha perso contro Grecia, Serbia e Turchia: ora serve una pronta reazione da parte degli azzurri, già a partire dal prossimo weekend quando a Shenyang (Cina) andrà in scena il Torneo AusTiger contro Serbia, Francia e Nuova Zelanda prima dell’esordio ai Mondiali.