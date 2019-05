Playoff LBA Serie A 2019: la griglia e il programma

La notte dei verdetti si è conclusa non senza sorprese. La prima è Avellino, che vince a Pistoia e grazie agli altri risultati rientra in corsa playoff guadagnandosi l’ottavo posto, che vuol dire affrontare l’Olimpia Milano al primo turno. Nello scontro diretto Sassari-Cantù è la squadra di Pozzecco ad avere la meglio, facendo fuori i diretti avversari e balzando al quarto posto della classifica, superando Brindisi sconfitta in casa da Trento. Proprio la Dolomiti è un’altra sorpresa: dopo una pessima prima parte di campionato e un arrivo al fotofinish, la squadra di Buscaglia vincendo al PalaPentassuglia di Brindisi si guadagna il sesto posto e affronterà l’Umana Reyer Venezia (3°). Resta dentro alla post-season anche l’Alma Trieste, che nonstante i problemi societari dell’ultimo periodo giunge al 7° posto e incontrerà la Vanoli Cremona, inaspettata seconda al termina della stagione regolare.

Il programma delle gare

Gara 1

AX Armani Exchange Milano - Sidigas Avellino 18/5

Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi 18/5

Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino 19/5

Vanoli Cremona - Alma Trieste 19/5

Video - Run'n'Gun: OneOne con Franco Casalini, il ricordo di Milano campione d'Europa nel 1987 e 1988 04:45

Gara 2

AX Armani Exchange Milano - Sidigas Avellino 20/5

Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi 20/5

Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino 21/5

Vanoli Cremona - Alma Trieste 21/5

Video - Run'n'Gun visit... Gondole e Misericordia, Marquez Haynes ci racconta i segreti di Venezia 03:47

Gara 3

Sidigas Avellino - AX Armani Exchange Milano 22/5

Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari 22/5

Dolomiti Energia Trentino - Umana Reyer Venezia 23/5

Alma Trieste - Vanoli Cremona 23/5

Video - Run’n’Gun Visit... Negare i passaggi, chiudere l’attacco: benvenuti a Trento la casa della difesa 05:00

Gara 4

Sidigas Avellino - AX Armani Exchange Milano 24/5

Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari 24/5

Dolomiti Energia Trentino - Umana Reyer Venezia 25/5

Alma Trieste - Vanoli Cremona 25/5

Video - Run'n'Gun visit... Vanoli Cremona, i segreti di un grande inizio di campionato 04:19

Gara 5

AX Armani Exchange Milano - Sidigas Avellino 26/5

Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi 26/5

Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino 27/5

Vanoli Cremona - Alma Trieste 27/5