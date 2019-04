Playoff Serie A1 2019: Schio e Venezia vincono gara-1 dei quarti di finale

Pronostici rispettati nella gara-1 odierne dei quarti di finale della Serie A1 di basket femminile. Il Famila Schio e la Reyer Venezia si sono portate sull’1-0 dopo aver sconfitto in casa rispettivamente la Meccanica Nova Vigarano e il Geas Sesto San Giovanni.

Comodo successo di Schio, che si impone 88-53 al termine di una partita che ha visto le venete allungare già a fine primo quarto (25-18). Schio ha proseguito nel suo dominio anche nei secondi dieci minuti (parziale 18-6). Anche dopo l’intervallo le venete hanno comandato agevolmente, portandosi a casa gara-1. Ottima prestazione di Jantel Lavender, che ha chiuso con una doppia doppia da 22 punti e 13 rimbalzi. Molto bene per Schio anche Valeria Battisodo con 16 punti; mentre per Vigarano la migliore è stata Sara Bocchetti con 16 punti.

Molto più complicata di quanto dica il punteggio la vittoria della Reyer Venezia. Successo per 76-57 della squadra di Liberalotto, che si è trovata a rimontare anche tredici punti di svantaggio alla fine del primo quarto (15-28). La rimonta delle padrone di casa è iniziata solamente dopo la pausa, con un secondo tempo da 43-14 che ha messo fine ai sogni di una clamorosa vittoria delle lombarde in gara 1. A Sesto non è bastata una fantastica Kalis Loyd da 31 punti. Decisivi per Venezia i 22 punti di Aneta Steinberga e i 17 di Martina Bestagno.

Questo il tabellino delle due partite

FAMILA WUBER SCHIO – MECCANICA NOVA VIGARANO 88-53 (25-18, 16-8, 28-16, 19-11)

Schio: Lavender 22, Battisodo 16, Gruda 15

Vigarano: Bocchetti 16, Miccoli 9, Bolden 9

UMANA REYER VENEZIA– ALLIANZ GEAS S.S.GIOVANNI 76-57 (15-28, 18-15, 20-6, 23-8)

Venezia: Steinberga 22, Bestagno 17, Carangelo 14

S.S.Giovanni : Loyd 31, Nicolodi 8, Arturi 6