Pozzecco ct dell'Italia Sperimentale nel 2020, Capobianco coach della Nazionale femminile

Annuncio a sorpresa della FIP al termine del Consiglio Federale tenutosi quest’oggi a Bari: sarà Gianmarco Pozzecco a guidare l’Italia Sperimentale nell’estate del 2020.

Il coach della Dinamo Sassari, finalista scudetto nell’annata chiusasi nello scorso giugno, prenderà dunque la guida di una selezione che due anni fa Meo Sacchetti aveva utilizzato per lanciare molti giocatori in azzurro. Uno di essi, Giampaolo Ricci, è poi diventato perno fondamentale della sua Vanoli Cremona ed è andato molto vicino a far parte dei 12 azzurri per i Mondiali di Cina 2019. Pozzecco aggiunge anche questo importante incarico a quello già in essere con il Banco di Sardegna, con cui ha rinnovato il contratto fino al 2022.

Da giocatore, con la Nazionale, il “Poz” ha avuto un rapporto piuttosto complicato, culminato però nell’argento olimpico di Atene 2004 sotto la guida di Carlo Recalcati, vivendo un’estate da protagonista, tra un inchino di fronte al pubblico di Colonia mentre gli azzurri stavano battendo gli Stati Uniti e una rassegna a cinque cerchi vissuta da grandissimo protagonista.

Andrea Capobianco ct dell'Italdonne

L’allenatore che succede a Marco Crespi alla guida della Nazionale femminile di basket è Andrea Capobianco, un ritorno perchè si riprende una panchina che aveva già fatto sua tra il 2015 e il 2017.

In estate era emerso il nome di Pierre Vincent, con il quale non è stata però trovata la congiuntura giusta: il coach francese sarebbe stato impegnato part time a causa del suo contemporaneo ruolo di capo allenatore del Famila Schio. Già nell’ambiente azzurro da molti anni e con numerosissimi ruoli, Capobianco ha guidato la Nazionale femminile ai quarti di finale degli Europei 2017, persi contro il Belgio, con il terribile retrogusto del finale di gara con la Lettonia, che ha impedito una qualificazione ai Mondiali che nulla avrebbe rubato a nessuno.

Il coach napoletano, 53 anni, sarà inoltre coordinatore tecnico del Settore Sviluppo Squadre Nazionali, del quale sarà responsabile Salvatore Trainotti, già GM dell’Aquila Basket Trento. E’ inoltre stata rivelata la sede del primo match dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei 2021: il 14 novembre, contro la Repubblica Ceca, si giocherà al PalaPirastu di Cagliari, città che già ospita due formazioni di A2, il Cus e la Virtus Surgical, che per uno strano destino giocheranno il derby nella prima giornata in programma la settimana prossima.