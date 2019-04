Pozzecco e la carta di credito post Milano: “Sì, l’ho data ai giocatori, ma ho sbagliato il PIN"

Alla vigilia del match vinto contro Avellino, nel mezzogiorno di fuoco della 26° giornata di Serie A, Gianmarco Pozzecco coach del Banco di Sardegna Sassari, ritorna sulla vicenda della sua carta credito prestata ai giocatori per festeggiare la grande vittoria su l’AX Armani Exchange Milano della scorsa settimana. Pozzecco spiega tutto a Centotrentuno.

" E’ vero che ho dato ai giocatori la mia carta di credito per divertirsi. Però ho sbagliato il PIN e non hanno potuto usarla. All’una e mezzo del mattino mi ha chiamato Spissu molto arrabbiato ma non gli ho risposto, dormivo… Comunque li ho rimborsati con i contanti! "

E dunque è successo anche questo in casa Dinamo dopo quella vittoria nella nuova Classica della Serie A contro l’Olimpia. L’inizio di unb mini trend positivo per la Dinamo che ha portato i Giganti a vincere anche in Europe Cup, battendo a Tel Aviv l’Unet Holon nella gara di andata di semifinale e poi domenica 14 aprile, vittoria sulla Sidigas Avellino in casa 105-84.

Video - Highlights: Banco di Sardegna Sassari-Sidigas Avellino 105-84 04:08

Il Banco di Sardegna ospiterà Holon al PalaSerradimigni mercoledì 17 alle 20:30, e potrebbe staccare il pass per la finale della competizione europea. In quel caso, con tutti gli scongiuri possibili, aspettiamo l’invito (con PIN) della festa di Sassari!