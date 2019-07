Qualificazioni Europei 2021: c'è la formula del torneo, Italia paese ospitante e sicura del posto

Nella mattinata odierna la FIBA ha comunicato ufficialmente la formula delle Qualificazioni all’Europeo 2021 di basket maschile. La prossima edizione della massima rassegna continentale vedrà al via 24 squadre e si svolgerà tra Germania (dove è in programma la fase finale), Georgia, Repubblica Ceca e Italia. L’assegnazione a Milano di uno dei quattro gironi ha permesso di fatto alla Nazionale italiana di conquistare di diritto la qualificazione, senza la necessità di passare attraverso il torneo preliminare. Le quattro squadre dei Paesi ospitanti prenderanno comunque parte alla manifestazione, ma le loro partite non saranno conteggiate ai fini della classifica.

Le 32 formazioni che si contenderanno un posto all’Europeo 2021 saranno suddivise in otto gironi da quattro squadre ciascuno con un sorteggio che si svolgerà a Monaco di Baviera nella giornata di lunedì 22 luglio. La formula prevede otto fasce di merito, stilate sulla base del ranking FIBA, sulla base delle quali andranno a comporsi gli otto raggruppamenti: le squadre della prima fascia (Spagna, Francia, Serbia e Lituania) saranno sorteggiate insieme a quelle della quarta (Finlandia, Germania, Repubblica Ceca e Polonia), della quinta (Georgia, Montenegro, Belgio e Israele), e dell’ottava, nella quale rientreranno le formazioni che supereranno le pre-qualificazioni in programma fino a fine agosto; le squadre della seconda fascia (Slovenia, Grecia, Croazia e Russia) si troveranno invece di fronte quelle della terza (Italia, Lettonia, Turchia, Ucraina), della sesta (Ungheria, Bosnia ed Erzegovina, Paesi Bassi e Macedonia del Nord) e della settima (Estonia, Bulgaria, Svezia e Austria).

Il regolamento stabilisce che si qualificheranno le prime tre squadre di ciascun girone, ad eccezione dei raggruppamenti delle nazioni ospitanti dove ci saranno soltanto due posti in palio. Ovviamente Italia, Georgia, Germania e Repubblica Ceca non potranno incontrarsi nello stesso girone. Definito anche il calendario delle finestre nelle quali si disputeranno gli incontri: la prima sarà in programma dal 17 al 25 febbraio 2020, la seconda dal 23 novembre al 1 dicembre 2020 e la terza dal 15 al 23 febbraio 2021. Durante ogni finestra ciascuna squadra disputerà sempre una partita in casa ed un in trasferta, per un totale di sei incontri.