Quando la difesa vince le partite: come Venezia ha smontato Teodosic e il sistema della Virtus

Per la terza volta consecutiva, la testa di serie numero uno è saltata. Come se avessimo ancora bisogno di una prova che certifichi lo status generale di totale imprevedibilità di un torneo brevissimo, a eliminazione diretta e giocato in campo neutro. Nonostante le ottime premesse costruite nella prima metà di una stagione che ha visto la Virtus Bologna spiccare per intensità, organizzazione difensiva e potenzialità offensive, è bastata soltanto una manciata di giorni per far sfumare due trofei (compresa la Coppa Intercontinentale dello scorso weekend) e incrinare le possibilità di qualificazione ai playoff di Eurocup (il vero grande obiettivo), con le Vu nere ora costrette a sbancare Istanbul nell'ultima giornata per evitare un addio prematuro alla competizione.

La Reyer Venezia ha giocato la partita perfetta che le serviva per prendersi la rivincita dopo le due sconfitte in campionato e per dimostrare di poter essere ancora annoverata tra le contender nonostante un record appena superiore al 50% (11-10) che la schiaccia al margine della zona playoff: lo ha fatto rispolverando le armi che le hanno permesso di cucirsi lo scudetto sul petto nella scorsa stagione, ritrovando coesione, gruppo e, soprattutto, durezza difensiva, il vero punto di forza che ha caratterizzato la squadra di coach De Raffaele nel recente passato.

Video - Prodezza assoluta di Austin Daye! Canestro clamoroso e Venezia in semifinale 01:00

L'attacco della Virtus, le contromisure della Reyer

A livello offensivo, la Virtus è la miglior squadra del campionato, come certificato anche dal primato in diverse categorie statistiche: le Vu nere primeggiano per punti realizzati (86), assist (21.4), percentuale da due punti (59%) e capacità di controllare il ritmo-partita grazie all'enorme mole di rimbalzi catturati (42.1) e palle recuperate (8.5). Nonostante gli ottimi numeri, il sistema costruito da coach Djordjevic non è fondato su schemi complicati, ma sulla perfetta alchimia tra i componenti che lo rendono quasi sorprendente per la sua semplicità, con un'enorme retrogusto di pallacanestro moderna che, per certi versi, lo accumuna a quello dell'Anadolu Efes Istanbul, squadra capolista in Eurolega e in questo momento capace di esprimere il miglior basket del continente: a due esterni di enormi qualità individuali sia in fase di costruzione che di realizzazione (Milos Teodosic e Stefan Markovic), si aggiungono uno swingman/tiratore come Kyle Weems (perfetto per gli scarichi negli angoli e per attaccare dal palleggio sui ribaltamenti), un 4-strecth abile nel pick'n'pop come Pippo Ricci e un big-man forte invece nelle situazioni di roll, che sia Julian Gamble per aggiungere anche qualche movimento di tecnica spalle a canestro o Vince Hunter per dare una dimensione più verticale al gioco.

Individuati i punti forti dell'attacco virtussino, Venezia ha adattato il proprio sistema difensivo per togliere quelle stesse certezze. Occupare l'area è stato il diktat principale, costruito grazie ai cambi difensivi che hanno tolto linee di penetrazione facile, all'ottimo lavoro del lato debole in aiuto e, soprattutto, alle qualità dei due big-man nella propria metacampo: quelle di Mitchell Watt non sono certo una scoperta dell'ultim'ora, ma Gasper Vidmar ha saputo dare un contributo determinante dalla panchina, piazzando i nuovi massimi in stagione per minuti giocati (23), rimbalzi catturati (11) e falli subiti (6).

Video - Stefano Tonut firma il +5 Venezia all'intervallo con una triplona 00:33

La staffetta per braccare Milos Teodosic

Dettate le linee-guida generali della squadra, Venezia si è poi concentrata sul lavoro individuale per spegnere il cervello e motore della squadra, Milos Teodosic. Impossibile da arginare da un mero punto di vista tecnico, Coach De Raffaele ha giocato le proprie carte provando a incrinarne la lucidità mentale: ha preparato una staffetta difensiva di enorme efficacia alternando Andrea De Nicolao (più rapido) a Jeremy Chappell (più fisico), con il supporto di Julyan Stone (ancor più dominante a livello fisico) nel finale, con l'esplicita richiesta di mettere pressione sul palleggiatore sin dalla metacampo opposta e il tentativo di passare sempre sopra il blocco per evitare di concedere tiri aperti sull'arco. Il sistema, per certi versi non molto dissimile da quello imbastito due settimane fa dall'Alba Berlino per estromettere Sergio Rodriguez dal gioco dell'Olimpia, ha dato grandissimi frutti, togliendo a Teodosic le sue solite certezze e giocate. Sballottato e privato del suo flow offensivo, Teodosic ha sbagliato i primi tre tiri (molto facili) precipitando in una spirale psicologica e nervosa sempre più negativa, che l'ha portato a giocare una delle sue peggiori partite della stagione, segnata da un numero altissimo di errori (2/15 al tiro, 6 palle perse, 4 falli commessi), forzature e lapsus imprevedibili, come i tiri liberi sbagliati e la palla della vittoria gettata al vento per quella riga laterale calpestata nel finale dei regolamentari. Chapeau a Venezia e a coach De Raffaele.