Regalo per Donovan Mitchell, la Juve gli spedisce tre maglie e PES 2020: “Non sbaglierò più nome”

Vi ricordate la storia tra la Juventus e Donovan Mitchell? Il cestista degli Utah Jazz, giocando a FIFA, voleva scegliere la Juventus, o meglio Jueventus come squadra senza riuscire a trovarla...

Effettivamente, Mitchell non era a conoscenza dell’accordo tra Juventus e PES in cui i bianconeri hanno dato i diritti in esclusiva proprio a Pro Evolution Soccer. Su FIFA infatti, la squadra che prende il posto della Juve, è il Piemonte Calcio e sì, Mitchell non poteva proprio trovarla.

La Juventus aveva corretto il nome a Mitchell in un tweet, invitandolo a giocare presto con la Juve su PES. In più, la Juve ha omaggiato il giocatore con un pacco regalo per il suo nuovo tifoso made in USA: tre mglie personalizzate, una di CR7, una bianca con “45 Mitchell” e la canotta Juventus lanciata lo scorso anno dal club piemontese. In aggiunta un capellino e una copia di PES 2020. Così Mitchell non può più sbagliare...

" La prossima volta farò in modo di scrivere bene il nome! "

Mitchell Donovan twitta, ringrazia... e gioca!