Sacchetti: "La pressione più grande l'ha messa il presidente", Datome: "Rendiamo fieri gli italiani"

" La pressione più forte l'ha messa il presidente. Il mestiere dell'allenatore è questo "

Poche parole ma decise per Meo Sacchetti, ct della nazionale italiana al media day andato in scena negli studi di Sky prima della partenza per Pinzolo, sede del ritiro che porterà al Mondiale FIBA World Cup in Cina. Sacchetti sa bene che il grande obiettivo è conquistare un posto alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 ma non teme alcuna pressione: "Quando vinci va tutto bene, quando perdi sei in discussione. Però faccio questo mestiere e l'ho accettato". Poi ha aggiunto a proposito di quanto siano speciali i Giochi: "Penso che il sogno di ogni atleta è fare le olimpiadi. È particolare. Sono uniche. È anche difficile spiegarle, mi commuovo a pensarci. Spero di trasmettere questo ai ragazzi".

All’Olimpiade di Tokyo del prossimo anno parteciperanno 12 squadre. L’unica ad essere già certa della presenza è il Giappone, Paese ospitante. Dalla FIBA World Cup 2019 accederanno direttamente, classifica finale alla mano, le prime due della zona Europa, le prime due della zona Americhe, la prima della zona Oceania, la prima della zona Africa e la prima della zona Asia. Le altre 16 squadre meglio classificate del Mondiale, dopo quelle ammesse di diritto ai Giochi, disputeranno 4 tornei Pre Olimpici nell’estate del 2020.

Il ct, valutando il gruppo azzurro, ha poi aggiunto: "È vero, ci manca un po' di stazza però abbiamo punte importanti e giocatori che nelle qualificazioni hanno segnato tiri fondamentali. Penso a Filloy e a Brian (Sacchetti, suo figlio, ndr) contro la Lituania. Se riusciamo a trovare chimica ed equilibrio tra prime seconde e terze punte, allora potremmo fare bene".

" Il mio sogno è quello che il basket riesca a unire il paese e a cambiare la vita di questi ragazzi "

Il presidente della Federazione Gianni Petrucci crede tanto in questa Nazionale e ha un'ambizione forte, che i risultati e le imprese azzurre abbiano la meglio anche sul primo sport come il calcio, un po' come accadde nel 1999 quando l'Italia di Tanjevic vinse l'oro europeo a Parigi. "Il sogno di tutti deve essere l'Olimpiade. È un'esperienza che ti cambia la vita, non solo sportiva. Chiaro che bisogna passare dal mondiale. Spero che si entri in una nuova era, per il ct, per i giocatori, per tutti", ha detto Petrucci.

Il capitano Gigi Datome ha parlato in rappresentanza del gruppo, dei 19 che andranno in ritiro ma anche di quelli che non potranno andare al Mondiale ma che sono stati fondamentali nel percorso di qualificazione: "Doveroso dire grazie ai ragazzi che hanno giocato e vinto quelle partite che ci hanno permesso di andare in Cina". E poi una "promessa" e un auspicio:

" Le premesse sono le stesse. Giocheremo con serietà, voglia al massimo, vogliamo provare e trasmettere emozioni grandi. Vogliamo rendere fieri gli italiani che ci guardano. Se sarà medaglia o Tokyo 2020, ancora meglio "