Pino Sacripanti riparte dai giovani, con un progetto ambizioso per valorizzare i talenti italiani, spesso poco impiegati, se non bistrattati, dalla pallacanestro nostrana: “Professional Basket Academy”. Coach di Serie A, nell’ultima stagione alla Virtus Bologna – esonerato a marzo dopo aver ottenuto discreti risultati in campionato e ottimi in Champions League, lanciando la squadra verso il successo con una prima fase magistrale – Sacripanti torna sul parquet con un’iniziativa rivolta a giocatori professionisti e non. Nella prima settimana di luglio, ospiti della struttura sportiva di Cermenate, il 49enne canturino aprirà le porte del suo mondo tecnico a un gruppo di 16 ragazzi che nell’ultima stagione hanno militato principalmente in A2 e B come under.

" Vogliamo metterci a disposizione dei giocatori per lavorare solo su fondamentali senza contatto, con tanto lavoro senza palla e una valutazione dettagliata dal punto di vista fisica grazie alla presenta di preparatori fisici e consulenti medici d’eccellenza. Ho preso spunto dal lavoro fatto per anni con la Nazionale under 20, con cui riuscivamo a fare un lavoro molto personalizzato sul giocatore, valutando punti di forza e debolezza. Sarà fatto anche in questo caso. "

Un progetto nato nella mente di Sacripanti negli ultimi mesi e che nel corso del tempo ha subito alcune variazioni dovute al diverso interesse a seconda dei giocatori, arrivando alla prima edizione in partenza tra qualche giorno nella provincia comasca. “Ci sembrava un bell'invito per gli atleti italiani: in tanti ci chiedevano di fare tiro, tecnica e abbiamo voluto investire su di loro. Abbiamo scelto Cermenate perché ha una struttura funzionale con due campi in parquet, c'è davanti una piscina e poi sono amici, hanno una società sportiva fatta da persone che pensano ai ragazzi per dargli un bel percorso formativo. Abbiamo avuto tante richieste inizialmente da “under” di A2 e B e tantissimi comunitari, segnalati da agenti, il che non mi piaceva tanto”.

Il tecnico ha sottolineato come tante delle richieste siano pervenute proprio dagli agenti di ragazzi stranieri, già in Italia per via della pallacanestro. Ma il principio di fondo di Sacripanti è quello di lavorare prettamente sui nostri prospetti, i possibili azzurri del prossimo futuro.

" L’obiettivo non è mettere in mostra i giocatori, ma valorizzarne le qualità tecniche e fisiche. Allora abbiamo scartato un po’ legandoci più possibile agli italiani, provando a inserire anche il femminile. Siamo arrivati a 16 iscritti, con una ragazza e altri giovani tra serie A1 e A2, quasi tutti under. Non importa che ci sia correlazione tra loro a livello di categorie per questo primo anno, ora bisogna partire e vedere il ritorno che avremo. Il progetto vorrebbe poi ampliarsi suddividendo gli atleti per età e allungandolo su più settimane. "

Interessante anche ciò che il coach ha detto dei riscontri avuti con i giocatori della massima serie, anche non più giovanissimi, che Pino ha voluto strigliare.

" Tanti in questo periodo pensano ad andare a Formentera o Ibiza, e ne hanno tutto il diritto e la ragione, però abbiamo voluto provare a stimolarli perché c’è sicuramente chi vuole lavorare su sé stesso anche in estate. La risposta più positiva è arrivata dai più giovani e dalle stesse famiglie, che hanno chiamato molto interessate nel voler mandare i propri ragazzi a migliorare.

"

Una bella iniziativa, sposata in pieno da Anna Cremascoli, ex presidente della Pallacanestro Cantù e attuale direttrice della Clinica specialistica Columbus a Milano; un gioiello di tecnologia e avanguardia della medicina sportiva, che ha ospitato la conferenza di presentazione del progetto “Professional Basket Academy”.