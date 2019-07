Sarà addio tra Pietro Aradori e la Virtus Bologna: non rientra nei piani di Djordjevic

La storia tra Pietro Aradori e la Virtus Bologna è ormai giunta al capolinea. Il giocatore bresciano, da due anni in bianconero, non rientra più nei piani tecnici di coach Sasha Djordjevic, come ha ammesso senza particolari peli sulla lingua sui propri social.

Aradori, da anni anche nel giro della Nazionale, ha scritto sul proprio profilo Facebook in un commento: “Cosa devo parlare? La situazione è molto chiara. L’allenatore ha detto alla società che non mi vede nella sua squadra. Di trovarne un’altra“. Parole lapidarie, che non lasciano spazio ad alcun margine di interpretazione.

Nel giro di poche ore si è subito scatenata una serie di voci più o meno di corridoio che vorrebbero il giocatore in questo o quel club. La supposizione di uno scambio con Brescia che farebbe arrivare Awudu Abass sotto le Due Torri non trova conferma nelle parole rilasciate al Giornale di Brescia dalla presidente della Leonessa, Graziella Bragaglia: “Non ci risulta che Abi abbia cambiato idea, l’ho sentito di recente ed è carico per ripartire con noi come da contratto. Da Bologna non abbiamo sentito nessuno. Abbiamo letto i giornali bolognesi che parlano di questa vicenda della quale siamo all’oscuro“.

La situazione di Aradori potrebbe risultare la più interessante del mercato estivo.

