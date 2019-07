Sassari con Strasburg, per Brindisi c'è il Besiktas. Il sorteggio dei gironi di Champions League

Prende forma la Champions League 2019-20, la principale competizione FIBA per club. Ai nastri di partenza due squadre italiane, il Banco di Sardegna Sassari che ha vinto la FIBA Europe Cup, e la Happy Casa Brindisi: non ci sarà invece la Virtus Bologna, il club che ha trionfato nell'ultima edizione alla Final Four di Anversa ma che ha preferito cimentarsi in Eurocup, la seconda coppa di Euroleague.

Quattro gironi da 8 squadre daranno vita alla regular season al via il prossimo 15 ottobre: prima però due turni di qualificazione con altre 24 squadre impegnate, una fase da cui usciranno le 8 che si uniranno alle 24 già ai gruppi. Successivamente le prime 4 di ogni girone accederanno alla fase ad eliminazione diretta con sfide di andata e ritorno, poi a chiudere la Final Four.

Sassari con Strasburgo e Ostenda

La Dinamo di Giamarco Pozzecco, vice campione d'Italia e vincitrice della FIBA Europe, si candida ad un ruolo importante nella manifestazione. I sardi sono nel gruppo A e se la dovranno vedere con Ostenda, campioni del Belgio, i francesi di Strasburgo, gli spagnoli di Manresa, i turchi del Turk Telekom Ankara, gli israeliani di Unet Holon, sconfitti nella semifinali della scorsa Europe Cup, e due squadre dalle qualificazioni.

Brindisi con PAOK e Besiktas

La Happy Casa, dopo il quinto posto in campionato e la finale di Coppa Italia, ha ricevuto con merito l'invito per partecipare alla Champions League ed è stata inserita nel gruppo D. La squadra di Frank Vitucci dovrà confrontarsi in girone tosto e con avversari blasonati come i greci del PAOK Salonicco, i turchi del Besiktas, gli spagnoli di Saragozza, i lituani del Neptunas Klaipeda e due squadre dalle qualificazioni.

Gli altri gironi

Nel gruppo B ci sono AEK Atene, campioni nel 2018, Hapoel Gerusalemme, i turchi del Banvit Bandirma, i sorprendenti tedeschi del Rasta Vechta, i francesi del Pau-Orthez, i polacchi del Wloclawek e due qualificate. Completa la rosa il gruppo C con i tedeschi del Brose Bamberg e gli spagnoli di Tenerife, entrambe all'ultima Final Four, più il VEF Riga, i turchia del Gaziantep, i greci del Peristeri, i cechi del Nymburk e due qualificate.