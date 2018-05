Avellino asfalta Trento nel silenzio del PaladelMauro e fa 1-1 nella serie

Importante reazione della Sidigas Avellino che travolge 80-59 la Dolomiti Energia Trento in gara 2 e impatta la serie dei quarti di finale. In un PaladelMauro deserto - partita disputata a porte chiuse dopo i disordini al termine di gara 1 - la Scandone parte bene trascinata da un dominante Fesenko, allunga sul finire del secondo periodo e poi nella ripresa dilaga, con l'Aquila che non dà mai segni di ripresa, forse un po' appagata dopo il successo di domenica sera. Ora il discorso si sposta in Trentino per gara 3, in programma giovedì sera, e anche per gara 4, sabato. Equilibrio doveva essere e equilibrio c'è tra Avellino e Trento!

La partita

Nel silenzio del PaladelMauro è Fesenko a fare la voce grossa in avvio: il centro ucraino segna i primi 10 punti della Sidigas, poi è Renfroe a firmare il +10 (21-11). La Dolomiti Energia resta a galla grazie ai rimbalzi offensivi e ai salti di Sutton ma segna col contagocce e Avellino arriva a +11 con Auda. La squadra di Buscaglia reagisce con Hogue e rimonta fino a -3 ma lì si mette al lavoro Dez Wells che porta i suoi a +9, poi Filloy mette la bomba del 44-33 con cui si va all'intervallo lungo. Nella ripresa ci si attende la reazione dell'Aquila e invcece la sfida resta in pugno alla Sidigas: Leunen mette subito la tripla del +13, poi Scrubb fa +18 e il terzo periodo è 60-43. Nel quarto periodo gli ospiti alzano bandiera bianca e la squadra di Sacripanti dilaga con le bombe di Rich e Filloy, e coi canestri di Zerini che firma il massimo vantaggio sul +28 (80-52). Il finale è 80-59, la Sidigas pareggia la serie e rimette tutto in discussione in vista delle sfide al PalaTrento. Brilla Fesenko, il migliore con 20 punti e 10 rimbalzi, ben assistito da Rich, 12 punti, e da Auda e Filloy, 11. Per la Dolomiti Energia ci sono i 10 punti di Gutierrez e Shields. Gara segnata dalle notevoli percentuali da due della Sidigas (27 su 45 contro 17 su 47) e dagli assist degli irpini (28 a 10).

Il tabellino

Sidigas Avellino-Dolomiti Energia Trentino 80-59

Sidigas Avellino: D'Ercole, Zerini 4, Parlato, Renfroe 5, Scrubb 3, Auda 11, Leunen 5, Rich 12, Fesenko 20, Sabatino, Wells 11, Filloy 9. All. Sacripanti.

Dolomiti Energia Trentino: Gutierrez 10, Silins 5, Franke 8, Lechtaler 2, Flaccadori, Sutton 9, Shields 10, Forray, Conti ne, M. Czumbel ne, Gomes 7, Hogue 8. All. Buscaglia.

Rivivi il match tra Avellino e Trento per intero su Eurosport Player!