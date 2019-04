Missione compiuta: la Virtus Roma torna in Serie dopo 4 stagioni

Missione compiuta. Alla Virtus Roma serviva una vittoria sul campo della Axpo Legnano e vittoria è stata: l'88-83 del PalaBorsani certifica la promozione della squadra capitolina che torna nella massima serie dopo quattro anni di purgatorio. Un piccolo capolavoro quello architettato da Piero Bucchi che - tornato alla Virtus dopo 13 anni - a Legnano conquista la 20a vittoria stagionale, rendendo vana la rincorsa dell'Orlandina Basket, che sarà costretta ai playoff per giocarsi la promozione.

Da #VirtusIsComing a #VirtusisBack

Anche Gigi Datome festeggia la promozione della Virtus Roma, con un tweet semplice ma incisivo: "Ben tornAti!!!!"

La partita

Legnano, già certa dei playout non aveva molto da chiedere al match, ma la partita rimane equilibrata per un tempo: il gap si fa ampio nel terzo quarto, quando Alibegovic e Landi iniziano a tempestare di triple la difesa dei lombardi. La rimonta dei padroni di casa si ferma al -5 finale. Landi chiude con 14 punti, Alibegovic con 16, per i padroni di casa 30 di Raffa.

Axpo Legnano vs Virtus Roma 83-88 (22-20, 42-42, 56-66)

Legnano: Raffa 30, Bianchi 9, Ferri 11, Bortolani 16, Serpilli 12, Corti 5;

Roma: Baldasso 6, Moore 8, Santiangeli 9, Landi 14, Sims 8, Prandin 5, Sandri 7, Chessa 5, Alibegovic 16.