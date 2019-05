19° risultato utile consecutivo e semifinale per una grande Sassari. Brindisi comunque stoica

Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari 87 - 92

Video - Gaffney in contropiede: tira giù il ferro e fa esplodere tutta Brindisi 00:36

Moraschini è subito caldo e ne piazza 4 consecutivi per aprire il match, ma Thomas (9) e Pierre rispondono prontamente e permettono al Banco di Sardegna di scappare sul +7 (9-16) a metà 1° periodo. Moraschini si rimette a produrre offensivamente, trova altri 5 punti in fila cui aggiunge anche qualche recupero difensivo, ma è l’inchiodata di Gaffney (7 nella frazione) a permette all’Happy Casa di chiudere sotto di sole 6 lunghezze (18-24) al 10’ di gioco. L’inizio di 2° quarto è un botta e risposta tra Green e Gentile, ma Sassari beneficia anche dei canestri di Pierre per rimanere avanti con margine (28-35) a metà frazione. Cooley trova 2 canestri consecutivi e dà il +9 alla squadra di coach Pozzecco (30-39), ma Brindisi risponde con un break di 6-0 e con la verve offensiva di Zanelli per rientrare a un solo possesso di distanza a 2’ dal termine del 1° tempo. Gaffney è ancora protagonista con un altro canestro, stavolta una bomba, a bruciare la sirena di metà gara (42-43) e a tenere a contatto una Brindisi comunque indomita. Banks è devastante in apertura di 2° tempo e, con 8 punti, dà il vantaggio ai padroni di casa (52-51) dopo 3’. Gaffney prende il posto del compagno nell’attacco dell’Happy Casa, ma le triple di Spissu e le giocate di Pierre e Cooley permettono al Banco di Sardegna di rimanere avanti anche al 30’ (65-67). Nell’ultimo quarto Brindisi alza la propria intensità difensiva e beneficia dei soliti canestri di Banks, trovando però anche punti insperati da Greene e annullando così le giocate di Gentile (80-81). Smith risponde a Banks con una grande tripla, mentre Cooley fa la voce grossa nei pitturati e realizza anche un pesantissimo 2/2 dalla lunetta a 19’’ dal termine; nei possessi restanti coach Pozzecco sceglie il fallo sistematico, mentre Brindisi difende alla morte ma concede a Pierre il canestro che suggella sostanzialmente il successo ospite, suggellato dai liberi di Spissu.

Video - Show balistico di Stefano Gentile: magia in palleggio e due punti d'autore 00:15

Video - Highlights, gara 3 quarti: Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari 87-92 04:35

Il tabellino

Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari 87 - 92

Happy Casa Brindisi: Banks 25, Rush 6, Gaffney 16, Zanelli 4, Orlandino n.e., Guido n.e., Moraschini 9, Greene 10, Cazzolato n.e., Chappell 7, Taddeo n.e., Brown 10. All. Vitucci.

Banco di Sardegna Sassari: Spissu 13, Smith 12, McGee n.e., Carter 2, Devecchi, Magro n.e., Pierre 16, Gentile 11, Thomas 18, Polonara, Diop n.e., Cooley 20. All. Pozzecco.

Rivivi il match tra Sassari e Brindisi per intero su Eurosport Player!

Il programma della Settimana su Eurosport Player

Alma Trieste - Vanoli Cremona (Gara-3, quarti di finale Playoff, giovedì 23 maggio ore 20:30)

Dolomiti Energia Trento - Umana Reyer Venezia (Gara-3, quarti di finale Playoff, giovedì 23 maggio ore 20:45)

Sidigas Avellino - AX Armani Exchange Milano (Gara-4, quarti di finale Playoff, venerdì 24 maggio ore 20:30)

BasketLIVE! Serie A, Eurolega e tanto altro: abbonati a Eurosport Player

Gioca a Dunkest il Fantabasket della LBA

Sida i tuoi amici, e non solo, nel Fantabasket ufficiale della LBA in partnership con Eurosport. Con Dunkest puoi creare la tua fanta squadra scegliendo tra le stelle LBA e sfidare gli utenti in base alle reali prestazioni dei giocatori!

Iscriviti, è gratis, e gioca!