Altra impresa della Dinamo: agguanta Milano al 40' e poi la stende in overtime. 2-0 Sassari!

La Dinamo Sassari di Gianmarco Pozzecco è la squadra del destino di questi playoff 2019 in Serie A! Il Banco di Sardegna vince ancora al Forum contro l'AX Armani Exchange, fa 2-0 nella serie e ora avrà due partite in casa per chiudere il discorso e volare in finale per la prima volta dal 2015, quando arrivò il Triplete con Meo Sacchetti. I sardi rimontano nel finale, pareggiano sul 95-95 con Pierre e poi nell'overtime dominano, trascinati dall'MVP Achille Polonara, irreale con 29 punti. Per la squadra di Pozzecco è il 21esimo risultato utile consecutivo, il 14esimo in Italia: netto il dominio a rimbalzo, 58-38, con addirittura 25 rimbalzi offensivi; non da meno la percentuale da due, 29 su 58, il 50%, contro il 17 su 42 dell'Olimpia cui non bastano 16 triple a segno. A proposito dei biancorossi, vana la prova monstre di Mike James, 32 punti con 8 su 12 dall'arco ma scelte pessime nel finale punto a punto.

La partita è equilibrata in avvio, con Micov e Cooley che lottano a distanza e al primo riposo è vantaggio Milano sul 21-20. Nel secondo periodo il match esplode, Mike James prende fuoco e l'Olimpia vola a +10 sul 45-35, Sassari però non sta a guardare e rimonta grazie alle scorribande di Gentile e ai canestri di un pazzesco Polonara. All'intervallo è 53-52 per i biancorossi, vantaggio firmato dalla quinta tripla di James.

Nella ripresa il copione è lo stesso, la squadra di Pianigiani allunga e quella di Pozzecco rientra, ad elastico: con una scarica di bombe, di Nunnally, di James e due di Nedovic, Milano tocca il massimo vantaggio sul +14, 81-67! Sembra finita ma la Dinamo non molla, rosicchia punto per punto e rimonta: Polonara firma il -3 a 4' dalla fine, poi segna ancora a rimbalzo per il nuovo -3 e alla fine è Pierre a segnare dall'angolo la bomba del 95-95 che vale il supplementare perchè nè James, nè Nedovic, concretizzano le chance di sorpasso. Nell'overtime non c'è storia: il Banco di Sardegna parte con un irreale break di 14-0 ispirato da Polonara, Pierre e Spissu, e Milano va al tappeto come un pugile che incassa il colpo del ko. Il 50esimo compleanno di Simone Pianigiani è amarissimo, festeggiano invece Pozzecco e i tifosi arrivati dalla Sardegna.

Il tabellino

AX Armani Exchange Milano: Brooks 8, Nunnally 17, Fontecchio, James 32, Kuzminskas 4, Micov 21, Cinciarini 2, Nedovic 9, Musumeci ne, Tarczewski 5, Della Valle ne, Burns 3. All. Pianigiani

Banco di Sardegna Sassari: Cooley 13, Spissu 10, Pierre 21, Polonara 29, S. gentile 15, Carter 7, Thomas 14, magro ne, Devecchi ne, McGee 1, Smith 2, Diop ne. All. Pozzecco

