Altro colpo per la Virtus Bologna: preso Frank Gaines da Cantù, capocannoniere dell'ultima Serie A

La Segafredo Virtus Bologna non si ferma a Milos Teodosic: il club del patron Sergio Zanetti annuncia l'ingaggio di Frank Gaines, il capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie A! La Virtus completa quindi il reparto guardie con il mancino statunitense classe 1990 che nella scorsa stagione ha viaggiato ad oltre 20 punti di media e ha firmato una prestazione da 44 punti in 31 minuti nel derby perso da Cantù al Forum contro l'Olimpia Milano.

Frank Gaines ha firmato per un anno con la Virtus Bologna. Queste le sue prime parole: "Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, sono molto felice. L’unica cosa che desidero è iniziare il prima possibile e vincere indossando i colori della Virtus Segafredo".

Il mercato della Virtus non si fermerà qui: manca l'ufficialità per Kyle Weems, ala americana dal Tofas Bursa, mentre un rinforzo per il settore lunghi dovrebbe essere Julian Gamble dopo che è sfumata la pista per Vince Hunter. Nella scorsa stagione Gamble ha giocato in Francia con Nanterre dove ha segnato 10.3 punti di media con 5 rimbalzi in campionato e 8.5 punti e 5.8 rimbalzi in BCL.